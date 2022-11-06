Итоги импортозамещающего сотрудничества с Россией. Каких высот достигли наши проекты за 2022-й?

Сегодня мы смотрим не только на Китай. Еще один наш стратегический партнер – Россия. Это направление на особом контроле Президента. Вот и Александр Лукашенко интересовался, как идут импортозамещающие проекты с Россией, и анонсировал встречу с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В СМИ поспешили посчитать, в которой раз лидеры проведут переговоры, но сбились со счета. Действительно, в 2022 году общения на высшем уровне было как никогда много. Но ситуация, сами понимаете, обязывает к более тесной кооперации.

Вот и российские губернаторы весь год, буквально как по расписанию, летают в Минск. Они и раньше не обделяли нашу страну вниманием – среди партнеров Беларуси больше 70 российских регионов – от Хабаровска до Мурманска. Лучше всего наши дела идут в Тюменской, Московской, Смоленской, Оренбургской областях. Только с Московской совместный товарооборот в 2021 году превысил четыре миллиарда долларов. Это, на минуточку, в четыре раза больше, чем у Беларуси и Казахстана.