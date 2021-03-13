У кого и за что Евгений Пустовой попросил прощения в канун Прощёного воскресенья?

Новости Беларуси. Польских антигероев восхваляют дети Бреста, а у дипломатов из Варшавы это вызывает слезы умиления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О прошлом геноциде против этнических белорусов и умении попросить прощение друг у друга Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, корреспондент:
Пришло время менять рингтоны. Со скрипом в сердце вместо хита 2020 года – «Ни шагу назад» – ставлю на свой не iPhone – нет, не вирусную композицию «Только не Мотолько», а серьезное монастырское песнопение «Покаяния отверзи ми двери». Великий пост – пора работы над собой, пора покаяния.
Вы же обещали, что весной поставите меня к стенке и заставите каяться? Ну, к стенке меня уже поставил Юрий Воскресенский. Правда, и сам стал рядом у белой стены, с которой начинались «темные» дела цветной революции. А каяться и просить прощения я буду по своей воле. Завтра Прощеное воскресение.
С вами Евгений Пустовой. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» сегодня уже как полгода на СТВ. Так, а где мой Hennessy? Невероятные, вы же в Telegram-переписке со мной забивали на спор. «Байден пришел, ты до весны в эфире не доживешь». Дожил. Дышу полной грудью. Кстати, вместо Hennessy можете и «Массандру».
А теперь серьезно, очень серьезно. О прощении. Подробнее в видеоматериале.