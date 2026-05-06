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Христофору: предупреждение Минобороны России сорвало планы Зеленского на День Победы

06 мая 2026 08:04
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Христофору: предупреждение Минобороны России сорвало планы Зеленского на День Победы-0

По словам кипрского журналиста Алекса Христофору, заявление Минобороны РФ об ударе по центру Киева в случае попытки атаковать Москву 9 Мая заставило испугаться Запад и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Христофору отметил, что Зеленский угрозами ударить по Москве привлек внимание ВС РФ, после чего последовало заявление от российского оборонного ведомства. Обращение Минобороны России, как он указал, «напугало весь Запад» и Зеленского. «Держу пари, что он от страха наложил в штаны», – добавил журналист.

Ответ России подтолкнул ЕС настоять на соблюдении Зеленским объявленного Москвой перемирия в период празднования Дня Победы во Второй мировой войне, акцентировал внимание Христофору.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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