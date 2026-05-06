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В Камбодже водители тук‑туков вышли на протест из-за роста цен на топливо

06 мая 2026 07:59
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В Камбодже нарастающий кризис в сфере городских перевозок. В Пномпене десятки водителей тук-туков собрались у офиса работодателя с жестким требованием – поднять тарифы и снизить комиссию сервиса. Люди говорят прямо – доходы рухнули почти вдвое, многие уже не могут обеспечить даже базовые расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на топливо в стране взлетели вслед за эскалацией на Ближнем Востоке. Литр бензина  стоит почти 1,5 доллара, газ – около 1 доллара, а дизель пробил отметку вдвое выше. Для водителей это катастрофа: почти весь заработок уходит на заправку. Переход на газ ситуацию не спасает, на станциях каждый день очереди. Доступных точек мало, а спрос огромный. В таких условиях тарифы на поездки просто не покрывают расходы. 

В Камбодже водители тук‑туков вышли на протест из-за роста цен на топливо-2

Перевозчики уже подали петицию в Министерство труда. Ведомство заявляет, что вопрос «на рассмотрении», но водители не верят обещаниям: это уже второй протест за месяц. На фоне глобального роста цен на топливо и перебоев поставок давление на сектор только усиливается. Для тысяч водителей тук-туков – самого доступного транспорта в Камбодже – это уже не спор о тарифах, а борьба за выживание.

# Цены на бензин

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