В Камбодже водители тук‑туков вышли на протест из-за роста цен на топливо

В Камбодже нарастающий кризис в сфере городских перевозок. В Пномпене десятки водителей тук-туков собрались у офиса работодателя с жестким требованием – поднять тарифы и снизить комиссию сервиса. Люди говорят прямо – доходы рухнули почти вдвое, многие уже не могут обеспечить даже базовые расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на топливо в стране взлетели вслед за эскалацией на Ближнем Востоке. Литр бензина стоит почти 1,5 доллара, газ – около 1 доллара, а дизель пробил отметку вдвое выше. Для водителей это катастрофа: почти весь заработок уходит на заправку. Переход на газ ситуацию не спасает, на станциях каждый день очереди. Доступных точек мало, а спрос огромный. В таких условиях тарифы на поездки просто не покрывают расходы.