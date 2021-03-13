Для самых наблюдательных. Следим за поведением птиц и узнаём погоду на весну и лето

15 марта – Федот Ветронос. В этот день обычно случаются сильные ветры, рассказали в программе «Плюс-минус» . В народе сложили множество поговорок по этому поводу, например, «Федот Ветронос везде сует свой нос».

Существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю – это становится причиной последней большой оттепели. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно быть теплым. Если же шел дождь, это сулило мокрое лето.

16 марта – Евтропиев день. В этот день нужно было обойти поле крест-накрест – привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако – следующий день будет ненастным. В этот день, по многовековым наблюдениям, пробуждались и выходили из берлоги медведи.

17 марта – Герасим Грачевник. Это время прилета грачей. Кстати, они обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, – около 50 километров в сутки. В народе подмечали: если грачи сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А потому уже через неделю можно приниматься за полевые работы.