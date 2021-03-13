Для самых наблюдательных. Следим за поведением птиц и узнаём погоду на весну и лето
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
15 марта – Федот Ветронос. В этот день обычно случаются сильные ветры, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе сложили множество поговорок по этому поводу, например, «Федот Ветронос везде сует свой нос».
Существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю – это становится причиной последней большой оттепели. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно быть теплым. Если же шел дождь, это сулило мокрое лето.
До +10 в начале недели, но к выходным похолодает. Какая погода будет в Беларуси с 15 по 21 марта?
16 марта – Евтропиев день. В этот день нужно было обойти поле крест-накрест – привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. Судили по солнцу и о погоде: солнце садится в облако – следующий день будет ненастным. В этот день, по многовековым наблюдениям, пробуждались и выходили из берлоги медведи.
17 марта – Герасим Грачевник. Это время прилета грачей. Кстати, они обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, – около 50 километров в сутки. В народе подмечали: если грачи сразу принимаются за починку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А потому уже через неделю можно приниматься за полевые работы.
18 марта – Конон Огородник. В этот день принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также Конон Огородник давал старт и работам в огороде – можно начинать готовить грядки и вносить удобрения.
19 марта – Константиновы круги. В этот день обычно вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Наблюдали и за птицами. Говорили, что в этот день прилетает белый аист. Ласточка же могла задержаться, поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но если в марте был слышен стук дятла, это сулило долгие холода.