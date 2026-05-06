Цены на бензин в США выросли почти на 50% после начала военной операции в Иране

Ближневосточный конфликт наносит ощутимый удар по экономике США: очередной виток напряженности привел к резкому подорожанию топлива. Средняя цена на бензин обновила рекорд, достигнув 4,5 доллара за галлон – это около 4 литров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам экспертов, это самый значительный однодневный скачок стоимости с момента объявления перемирия с Ираном 7 апреля. С начала военной операции цена на бензин в стране выросла уже более чем на 49%. Ключевая причина такого скачка – заявление Дональда Трампа о намерении сохранить блокаду иранских портов. Эта мера напрямую влияет на мировые поставки нефти и, как следствие, на топливный рынок США.