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«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей

12 сентября 2020 21:17
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Новости Беларуси. Эффективный способ завести людей – это распространение фейков, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».

Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.

Журналиста Руслана Кулевича задержали 11 августа в Гродно, 13-го отпустили, а уже 14-го оппозиционные СМИ опубликовали статью с громким заголовком – «гродненскому журналисту сломали обе руки».

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей-1

Это кадры выхода Руслана из отделения милиции, которые сняли его друзья. Отчетливо видно, что руки журналиста целы: ими он одновременно держит собаку и машет в камеру.  

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей-4

– Только что был выпущен Руслан Кулевич. Он на свободе. […] Когда тебя выпустили?
– Час назад где-то.

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей-7

По словам экспертов, важно не только дезинформировать, но и запугать тех, кто не согласен с твоей позицией.

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей-10

В районе четырех часов парень подъезжает на машине с музыкой, заходит с топором и говорит: «Так, девочки, за кого голосовали?»

Тех, кто не пожелал закрывать свой бизнес и идти на митинг.

«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей-13

Александр Божко, предприниматель:
«Ну, че вы работаете? Завтра придем, разгромим кофейню», – вот так вот говорили. Принуждали не работать. Я говорю: «А ты что-нибудь сделал в жизни хорошего? Вообще хорошо подумал?»

Угрозы звучали не только в адрес простых граждан, но и отдельных сотрудников правоохранительных органов и их семей.

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# Интернет # общество # Александр Божко # Роман Кулевич # Фотофакт

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