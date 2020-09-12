«Так, девочки, за кого голосовали?» Какие фейки и угрозы используют для давления на людей

Новости Беларуси. Эффективный способ завести людей – это распространение фейков, сообщили в проекте «Протесты наизнанку». Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь. Журналиста Руслана Кулевича задержали 11 августа в Гродно, 13-го отпустили, а уже 14-го оппозиционные СМИ опубликовали статью с громким заголовком – «гродненскому журналисту сломали обе руки».

Это кадры выхода Руслана из отделения милиции, которые сняли его друзья. Отчетливо видно, что руки журналиста целы: ими он одновременно держит собаку и машет в камеру.

– Только что был выпущен Руслан Кулевич. Он на свободе. […] Когда тебя выпустили?

– Час назад где-то.

По словам экспертов, важно не только дезинформировать, но и запугать тех, кто не согласен с твоей позицией.