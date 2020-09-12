Большинство белорусов хотят мира и благополучия своей стране, но есть и другие, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».
Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.
Большинство белорусов хотят мира и благополучия своей стране, но есть и другие, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».
Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.
– Они предложили к нам прийти на Советскую и крикнуть «Тихановская!» […] Пришли, покричали «Тихановская» и нас задержали.
– Эти парни, мужчины вам что-нибудь давали?
– Да, давали. Деньги.
Некоторым помимо денег предлагали спиртное и неизвестные сильнодействующие препараты.
Ченский Климентий Сергеевич. Предлагают таблетки и водку за участие в митинге.
– Кто давал деньги, сколько денег?
– Никто не знает. Просто говорили, что кто-то дает там типа 20 долларов и какие-то таблетки.
– Какие таблетки?
– Без понятия.
– Цвет?
– Наркотические, по-моему.
Денис Буконкин, директор Центра изучения внешней политики и безопасности:
В случае, если необходимо разжечь насилие, если необходимо разжечь какие-то неадекватные действия против мирных граждан, против сотрудников власти, органов правопорядка. Тогда, конечно, человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче, чем если он будет полностью трезвым, осознавать все последствия и так далее.