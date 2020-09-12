«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»

Большинство белорусов хотят мира и благополучия своей стране, но есть и другие, сообщили в проекте «Протесты наизнанку». Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.

– Они предложили к нам прийти на Советскую и крикнуть «Тихановская!» […] Пришли, покричали «Тихановская» и нас задержали.

– Эти парни, мужчины вам что-нибудь давали?

– Да, давали. Деньги. Некоторым помимо денег предлагали спиртное и неизвестные сильнодействующие препараты.

Ченский Климентий Сергеевич. Предлагают таблетки и водку за участие в митинге.

– Кто давал деньги, сколько денег?

– Никто не знает. Просто говорили, что кто-то дает там типа 20 долларов и какие-то таблетки.

– Какие таблетки?

– Без понятия.

– Цвет?

– Наркотические, по-моему.