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«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»

12 сентября 2020 20:02
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Большинство белорусов хотят мира и благополучия своей стране, но есть и другие, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».

Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.  

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»-1

– Они предложили к нам прийти на Советскую и крикнуть «Тихановская!» […] Пришли, покричали «Тихановская» и нас задержали.
– Эти парни, мужчины вам что-нибудь давали?
– Да, давали. Деньги.

Некоторым помимо денег предлагали спиртное и неизвестные сильнодействующие препараты.

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»-4

Ченский Климентий Сергеевич. Предлагают таблетки и водку за участие в митинге.

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»-7

– Кто давал деньги, сколько денег?
– Никто не знает. Просто говорили, что кто-то дает там типа 20 долларов и какие-то таблетки.
– Какие таблетки?
– Без понятия.
– Цвет?
– Наркотические, по-моему.

«Человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче»-10

Денис Буконкин, директор Центра изучения внешней политики и безопасности:
В случае, если необходимо разжечь насилие, если необходимо разжечь какие-то неадекватные действия против мирных граждан, против сотрудников власти, органов правопорядка. Тогда, конечно, человеку, если он в состоянии наркотического, алкогольного опьянения, решиться на этот шаг намного легче, чем если он будет полностью трезвым, осознавать все последствия и так далее.

# Массовые беспорядки # общество # Денис Буконкин # Фотофакт

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