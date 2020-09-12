Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

В этих людей вложены достаточно большие средства. Авторитет их поднимался не один месяц, можно сказать и не один год. Это такая витрина. И эта витрина будет жить еще долго, то есть она может пережить даже этих самых людей. А мы знаем, что случается с этими предателями, которые пошли по другому пути. То есть, какое будущее у них и что может быть. Они могут превратиться в том числе и в сакральные, определенные такие жертвы.