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Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»

12 сентября 2020 20:04
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Таких, как главный редактор Nexta Роман Протасевич, некоторые эксперты называют агентами влияния Запада – он всегда там, где надеются устроить цветную революцию. В этом амплуа Протасевич зарекомендовал себя еще в Украине, сообщили в проекте «Протесты наизнанку».

Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.  

Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»-1

Вот молодой человек вершит революцию на Майдане. А спустя два года просит политического убежища в Польше.

Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»-4

Помимо убежища, Польша предоставила белорусу жилье, деньги, высокооплачиваемую работу и знакомства в высших эшелонах власти, причем не только в Варшаве, но в Вашингтоне.

Могут превратиться в сакральные жертвы. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС об «агентах влияния»-7

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
В этих людей вложены достаточно большие средства. Авторитет их поднимался не один месяц, можно сказать и не один год. Это такая витрина. И эта витрина будет жить еще долго, то есть она может пережить даже этих самых людей. А мы знаем, что случается с этими предателями, которые пошли по другому пути. То есть, какое будущее у них и что может быть. Они могут превратиться в том числе и в сакральные, определенные такие жертвы. 

# Акции протеста # общество # Дмитрий Беляков # Роман Протасевич # Фотофакт

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