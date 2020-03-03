«100 идей для Беларуси». Итоги девятого сезона конкурса подведут 3 марта в Минске

Новости Беларуси. 3 марта в Минске подведут итоги девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своеобразному стартапу Белорусского союза молодежи уже более 10 лет. В нем принимают участие как уже состоявшиеся ученые, так и талантливые школьники – для последних это отличная возможность заявить о себе. 20 победителей номинируют на гранты Белорусского инновационного фонда.