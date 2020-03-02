Захватили три установки БМ-13, но тайну всё равно не раскрыли. Почему «катюша» так и не покорилась немцам

К концу 1941 года немцам все же удалось захватить три установки «катюши» БМ-13. Первым же транспортным самолетом их доставили в Германию.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Немецкие конструкторы разобрали установки до последнего винтика, изучили детально, но так и не смогли разгадать тайну БМ-13. Казалось бы, простейшая конструкция – сваренные из рельсов направляющие, соединенные лонжеронами, установлены на базу Studebaker («Студебекер»). Повторить машину не составляло труда. Вот только испытания на ней немецких реактивных снарядов были безуспешны. Они либо летели хаотично, либо взрывались, падая перед установкой. Стало ясно: всё дело в снарядах. Но их немцам захватить не удалось.