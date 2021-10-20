Прямой эфир

ВОЗ: мы рекомендуем третью дозу вакцины от коронавируса при иммунодефиците

20 октября 2021 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ВОЗ даже рекомендует введение третьей дозы вакцины против COVID-19 людям со сниженным иммунитетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: мы рекомендуем третью дозу вакцины от коронавируса при иммунодефиците-1

Людмила Мосина, технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ:
В настоящее время наша стратегическая консультативная группа экспертов сотрудничает и с производителями, и с научным сообществом, и со странами для того, чтобы наблюдать постоянно, сохраняется ли достаточная защита после вакцинации. По последним данным – да, она сохраняется на достаточном уровне даже при наличии вариантов (в настоящее время на основании тех данных, которые есть), для того, чтобы предотвращать тяжелые заболевания, требующие госпитализации, предотвращать смертельные исходы. Более того, данное воздействие из вакцинации, которое я вам демонстрировала, и других стран, подтверждает, что это действительно так. В настоящее время ВОЗ считает, что нет у нас оснований для введения ревакцинации, но этот вопрос постоянно рассматривается.

«Коронавирус не закончится». Можно ли остановить пандемию? Интервью с директором Европейского бюро ВОЗ читайте здесь.

ВОЗ: мы рекомендуем третью дозу вакцины от коронавируса при иммунодефиците-4

Медики рекомендуют в общественных местах не забывать и об элементарных правилах эпидбезопасности.

Читайте также:

Как коронавирус влияет на беременность? Мнение врачей

Раньше все скупали маски пачками, а теперь не носят даже в метро. Почему? Рассказала психолог

На телефоны белорусов придут СМС с картой пунктов вакцинации от коронавируса

# Коронавирус # общество # Людмила Мосина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: «Все эти Дуди и Пивоваровы, клеветники и хулители нашего Президента – проплаченные пропагандисты»
20 октября 2021 16:17

Азарёнок: «Все эти Дуди и Пивоваровы, клеветники и хулители нашего Президента – проплаченные пропагандисты»

И даже магнолия. В Бресте собираются высадить 12 тысяч деревьев и кустарников
20 октября 2021 16:12

И даже магнолия. В Бресте собираются высадить 12 тысяч деревьев и кустарников

Ректор витебского вуза: «Женщина состоялась та, которая понимает, что её основное назначение – это творить мир»
20 октября 2021 15:41

Ректор витебского вуза: «Женщина состоялась та, которая понимает, что её основное назначение – это творить мир»