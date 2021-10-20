ВОЗ: мы рекомендуем третью дозу вакцины от коронавируса при иммунодефиците

Людмила Мосина, технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ:

В настоящее время наша стратегическая консультативная группа экспертов сотрудничает и с производителями, и с научным сообществом, и со странами для того, чтобы наблюдать постоянно, сохраняется ли достаточная защита после вакцинации. По последним данным – да, она сохраняется на достаточном уровне даже при наличии вариантов (в настоящее время на основании тех данных, которые есть), для того, чтобы предотвращать тяжелые заболевания, требующие госпитализации, предотвращать смертельные исходы. Более того, данное воздействие из вакцинации, которое я вам демонстрировала, и других стран, подтверждает, что это действительно так. В настоящее время ВОЗ считает, что нет у нас оснований для введения ревакцинации, но этот вопрос постоянно рассматривается.

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