Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?

Новости Беларуси. Около полусотни самых маленьких жителей Полоцка стали участниками велопробега в главный праздник белорусской государственности. Здесь прошла патриотическая акция «Навеки едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что стартовала она в знаковом для многих поколений месте – Кургане Бессмертия. Самому маленькому участнику всего лишь четыре года. А старшие – только в сентябре впервые пойдут в школу. Маршрут для юных патриотов был небольшой, но этого хватило, чтобы получить незабываемые эмоции. На финише никто не остался без медали – победили все.

– Я приехал почти первым.

– А ты в школе или в садике?

– Еще в садике почти. Скоро уже пойду в школу.

Подхватили патриотическую акцию «Навеки едины» и взрослые. Более 500 человек проехали по древним улица Полоцка. А это более 15 километров.