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Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?

03 июля 2022 11:10
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Новости Беларуси. Около полусотни самых маленьких жителей Полоцка стали участниками велопробега в главный праздник белорусской государственности. Здесь прошла патриотическая акция «Навеки едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?-1

Символично, что стартовала она в знаковом для многих поколений месте – Кургане Бессмертия. Самому маленькому участнику всего лишь четыре года. А старшие – только в сентябре впервые пойдут в школу. Маршрут для юных патриотов был небольшой, но этого хватило, чтобы получить незабываемые эмоции. На финише никто не остался без медали – победили все.

Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?-4

Я приехал почти первым.
А ты в школе или в садике?
Еще в садике почти. Скоро уже пойду в школу.

Подхватили патриотическую акцию «Навеки едины» и взрослые. Более 500 человек проехали по древним улица Полоцка. А это более 15 километров.

Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?-7

Сергей Баклагин, помощник управляющего делами Администрации Президента Беларуси:
Это очень важно для нас. Очень важно собираться вместе. Вы видели, сегодня участвовали и дети, и люди среднего поколения, и ветераны. И для нас очень важно быть вместе. И я думаю, что быть вместе – это соответствует теме акции «Навеки едины».

Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?-10

Велопробег сплотил школьников, молодежь и даже людей старшего поколения. Акция организована «Клубом большого спорта».

# День Независимости # общество # Сергей Баклагин # Фотофакт

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