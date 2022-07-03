Более 500 человек на велосипедах. Как в Полоцке отмечают День Независимости?

Новости Беларуси. Около полусотни самых маленьких жителей Полоцка стали участниками велопробега в главный праздник белорусской государственности. Здесь прошла патриотическая акция «Навеки едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около полусотни самых маленьких жителей Полоцка стали участниками велопробега в главный праздник белорусской государственности. Здесь прошла патриотическая акция «Навеки едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символично, что стартовала она в знаковом для многих поколений месте – Кургане Бессмертия. Самому маленькому участнику всего лишь четыре года. А старшие – только в сентябре впервые пойдут в школу. Маршрут для юных патриотов был небольшой, но этого хватило, чтобы получить незабываемые эмоции. На финише никто не остался без медали – победили все.
– Я приехал почти первым.
– А ты в школе или в садике?
– Еще в садике почти. Скоро уже пойду в школу.
Подхватили патриотическую акцию «Навеки едины» и взрослые. Более 500 человек проехали по древним улица Полоцка. А это более 15 километров.
Сергей Баклагин, помощник управляющего делами Администрации Президента Беларуси:
Это очень важно для нас. Очень важно собираться вместе. Вы видели, сегодня участвовали и дети, и люди среднего поколения, и ветераны. И для нас очень важно быть вместе. И я думаю, что быть вместе – это соответствует теме акции «Навеки едины».
Велопробег сплотил школьников, молодежь и даже людей старшего поколения. Акция организована «Клубом большого спорта».