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Андрей Бугров о Дне Независимости: «Память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее»

03 июля 2022 11:50
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Новости Беларуси. В Минске центром притяжения благодарных потомков стала площадь Победы. Единый душевный порыв для тысяч людей – так можно назвать финиш культурно-патриотической акции «Календарь памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Бугров о Дне Независимости: «Память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее»-1

В ней приняли участие сразу несколько поколений белорусов. Уже внуки и правнуки тех, кто защитил мир от фашизма. Главная цель патриотического марафона – вспомнить уроки истории, поговорить о героях прошлого, настоящего и будущего. У мемориала состоялся торжественный митинг. К Вечному огню возложили цветы руководство города, ветераны войны, представители предприятий, силовых структур, общественных объединений и молодежь.

Андрей Бугров о Дне Независимости: «Память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее»-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сюда на площадь приходила молодежь, приезжали гости, приходили белорусы, чтобы почувствовать свою мощь и свою силу. Потому что память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее.

Андрей Бугров о Дне Независимости: «Память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее»-7

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Сегодня, завершая «Календарь памяти», мы хотим сказать, что на этом наша память не заканчивается. Мы продолжаем работать в этом направлении, тем более факты переписывания истории налицо. И мы как наследники Победы должны обязательно донести нашей молодежи ту правду, о тех исторических событиях, ужасах, которые пережили наши отцы, деды и прадеды в период Великой Отечественной войны.

Акция стартовала 22 июня. Дата была выбрана неслучайно. Это самый длинный день в году, который навсегда отмечен как День памяти и скорби жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

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# Великая Отечественная война # общество # Андрей Бугров # Наталья Воронова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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