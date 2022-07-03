Андрей Бугров о Дне Независимости: «Память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее»

Новости Беларуси. В Минске центром притяжения благодарных потомков стала площадь Победы. Единый душевный порыв для тысяч людей – так можно назвать финиш культурно-патриотической акции «Календарь памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней приняли участие сразу несколько поколений белорусов. Уже внуки и правнуки тех, кто защитил мир от фашизма. Главная цель патриотического марафона – вспомнить уроки истории, поговорить о героях прошлого, настоящего и будущего. У мемориала состоялся торжественный митинг. К Вечному огню возложили цветы руководство города, ветераны войны, представители предприятий, силовых структур, общественных объединений и молодежь.

Андрей Бугров, председатель М инского городского Со вета депутатов: Сюда на площадь приходила молодежь, приезжали гости, приходили белорусы, чтобы почувствовать свою мощь и свою силу. Потому что память – это наша сила, наше настоящее, прошлое и будущее.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Сегодня, завершая «Календарь памяти», мы хотим сказать, что на этом наша память не заканчивается. Мы продолжаем работать в этом направлении, тем более факты переписывания истории налицо. И мы как наследники Победы должны обязательно донести нашей молодежи ту правду, о тех исторических событиях, ужасах, которые пережили наши отцы, деды и прадеды в период Великой Отечественной войны.

Акция стартовала 22 июня. Дата была выбрана неслучайно. Это самый длинный день в году, который навсегда отмечен как День памяти и скорби жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

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