«Детский травматизм на нулевом уровне». Представители военно-патриотического клуба рассказали о его работе

Новости Беларуси. День Независимости. Главный праздник белорусской государственности мы отмечаем сегодня, 3 июля. Он неразрывно связан с освобождением родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Оттого слова поздравлений звучат с опорой на героическое прошлое и верой только в устойчивое будущее.

Александр Меженный, СТВ:

Патриотами, наверное, рождаются все. Однако это чувство можно и нужно развивать. Прививать, воспитывать, вовлекать… Глаголов мотивирующих можно подобрать сколько угодно. Юлия Алексеюк, СТВ:

Кстати, это направление сейчас в нашей стране популярно. В школы вновь вернулись военруки, появляются военно-патриотические клубы, только во внутренних войсках таких насчитывается 17. И, кстати, инициатива исходит от самих мальчишек и девчонок. Они получили праздничное увольнение и пришли в гости.

Александр Меженный:

Представитель военно-патриотического клуба «Рысь» и его подопечная. Юлия Алексеюк:

Расскажите, действительно у вас в клубе аншлаг из желающих попасть на смену? «Это имидж МВД, имидж нашей страны». Почему ВПК стали актуальными?

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214, представитель военно-патриотического клуба «Рысь»:

Карпенков Николай Николаевич, командующий внутренними войсками, действительно попал прямо в яблочко созданием военно-патриотических клубов в Республике Беларусь. Огромный спрос и количество предложений заставило его открыть порядка двух десятков клубов только во внутренних войсках, не считая, сколько еще открыли в целом в Министерстве внутренних дел. Александр Меженный:

А почему именно сейчас стало актуальным это предложение? Почему сейчас открылись эти клубы, ведь был какой-то период времени, когда это было не так актуально? Александр Бражицкий:

До 2020 года было какое-то убаюкивание. Мы думали, что будет улица воспитывать наших детей, заграничные фонды. Но 2020 год показал, что это не так. Улица, к сожалению, воспитывает тунеядцев и не истинных патриотов. Поэтому принято решение, очень сильно поддержанное министром внутренних дел Кубраковым Иваном Владимировичем. В первую очередь, чтобы понимали, что Министерство внутренних дел не только на военно-патриотических клубах остановилось, оно большую работу в этом направлении проводит. Это и военно-патриотические лагеря, классы, учебные заведения Министерства внутренних дел, уроки мужества. В течение даже этого летнего каникулярного периода охват составит сотни тысяч детей, а это имидж МВД, имидж нашей страны. Министр думает стратегически, понимает, что мы не только укрепим здоровье наших детей, но мы воспитаем законопослушных граждан и патриотов нашей Родины. «Вся работа поделена на два блока». Чем занимаются дети в военно-патриотических клубах? Юлия Алексеюк:

А лучше всего расскажет о том, как проходят занятия в клубе, человек, который непосредственно этим занимается. Нина, расскажи подробнее, что ты делаешь в клубе?

Нина Лобанова, воспитанница военно-патриотического клуба «Рысь»:

В клубе мы занимаемся, учимся. Александр Меженный:

Расскажи своими словами, не волнуйся. Вы бегаете кросс? Лазаете по деревьям? Преодолеваете препятствия? Нина Лобанова:

Да. Мы преодолеваем препятствия. Недавно нам построили скалодром. Мы учимся защищать Родину. Юлия Алексеюк:

А что тебе особенно нравится делать? Вот прям любимое твое занятие в клубе? Нина Лобанова:

Преодолевать полосу препятствий. Александр Меженный:

А скажи мне, пожалуйста, у вас сколько мальчиков, девочек? Пополам? Или больше? Нина Лобанова:

Мальчиков больше. Александр Меженный:

Они не обижают девочек? Или у вас есть какие-то приемы, какие-то силовые дисциплины? Нина Лобанова:

Нет.

Александр Меженный:

А как вообще строится учебный день? Александр Бражицкий:

Я скажу так, вся работа поделена на два блока. Первый блок – это начальная военная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности. И второй блок – это духовно-нравственное воспитание, идеологическая работа, которая включает в себя посещение историко-культурных мест и проведение занятий и текущих информирований про белорусское государство. Александр Меженный:

Я помню в наше время была такая игра «Зарница». Мне очень нравилось. Там можно было и сапером побыть, и разведчиком. Насколько это сейчас востребовано и насколько интерес у молодежи активный? Насколько востребованы ВПК сегодня и как к такому воспитанию относятся родители?