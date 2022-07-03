«Детский травматизм на нулевом уровне». Представители военно-патриотического клуба рассказали о его работе
Новости Беларуси. День Независимости. Главный праздник белорусской государственности мы отмечаем сегодня, 3 июля. Он неразрывно связан с освобождением родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Оттого слова поздравлений звучат с опорой на героическое прошлое и верой только в устойчивое будущее.
Александр Меженный, СТВ:
Патриотами, наверное, рождаются все. Однако это чувство можно и нужно развивать. Прививать, воспитывать, вовлекать… Глаголов мотивирующих можно подобрать сколько угодно.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Кстати, это направление сейчас в нашей стране популярно. В школы вновь вернулись военруки, появляются военно-патриотические клубы, только во внутренних войсках таких насчитывается 17. И, кстати, инициатива исходит от самих мальчишек и девчонок.
Они получили праздничное увольнение и пришли в гости.
Александр Меженный:
Представитель военно-патриотического клуба «Рысь» и его подопечная.
Юлия Алексеюк:
Расскажите, действительно у вас в клубе аншлаг из желающих попасть на смену?
«Это имидж МВД, имидж нашей страны». Почему ВПК стали актуальными?
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214, представитель военно-патриотического клуба «Рысь»:
Карпенков Николай Николаевич, командующий внутренними войсками, действительно попал прямо в яблочко созданием военно-патриотических клубов в Республике Беларусь. Огромный спрос и количество предложений заставило его открыть порядка двух десятков клубов только во внутренних войсках, не считая, сколько еще открыли в целом в Министерстве внутренних дел.
Александр Меженный:
А почему именно сейчас стало актуальным это предложение? Почему сейчас открылись эти клубы, ведь был какой-то период времени, когда это было не так актуально?
Александр Бражицкий:
До 2020 года было какое-то убаюкивание. Мы думали, что будет улица воспитывать наших детей, заграничные фонды. Но 2020 год показал, что это не так. Улица, к сожалению, воспитывает тунеядцев и не истинных патриотов. Поэтому принято решение, очень сильно поддержанное министром внутренних дел Кубраковым Иваном Владимировичем. В первую очередь, чтобы понимали, что Министерство внутренних дел не только на военно-патриотических клубах остановилось, оно большую работу в этом направлении проводит. Это и военно-патриотические лагеря, классы, учебные заведения Министерства внутренних дел, уроки мужества. В течение даже этого летнего каникулярного периода охват составит сотни тысяч детей, а это имидж МВД, имидж нашей страны. Министр думает стратегически, понимает, что мы не только укрепим здоровье наших детей, но мы воспитаем законопослушных граждан и патриотов нашей Родины.
«Вся работа поделена на два блока». Чем занимаются дети в военно-патриотических клубах?
Юлия Алексеюк:
А лучше всего расскажет о том, как проходят занятия в клубе, человек, который непосредственно этим занимается. Нина, расскажи подробнее, что ты делаешь в клубе?
Нина Лобанова, воспитанница военно-патриотического клуба «Рысь»:
В клубе мы занимаемся, учимся.
Александр Меженный:
Расскажи своими словами, не волнуйся. Вы бегаете кросс? Лазаете по деревьям? Преодолеваете препятствия?
Нина Лобанова:
Да. Мы преодолеваем препятствия. Недавно нам построили скалодром. Мы учимся защищать Родину.
Юлия Алексеюк:
А что тебе особенно нравится делать? Вот прям любимое твое занятие в клубе?
Нина Лобанова:
Преодолевать полосу препятствий.
Александр Меженный:
А скажи мне, пожалуйста, у вас сколько мальчиков, девочек? Пополам? Или больше?
Нина Лобанова:
Мальчиков больше.
Александр Меженный:
Они не обижают девочек? Или у вас есть какие-то приемы, какие-то силовые дисциплины?
Нина Лобанова:
Нет.
Александр Меженный:
А как вообще строится учебный день?
Александр Бражицкий:
Я скажу так, вся работа поделена на два блока. Первый блок – это начальная военная подготовка и основы безопасности жизнедеятельности. И второй блок – это духовно-нравственное воспитание, идеологическая работа, которая включает в себя посещение историко-культурных мест и проведение занятий и текущих информирований про белорусское государство.
Александр Меженный:
Я помню в наше время была такая игра «Зарница». Мне очень нравилось. Там можно было и сапером побыть, и разведчиком. Насколько это сейчас востребовано и насколько интерес у молодежи активный?
Насколько востребованы ВПК сегодня и как к такому воспитанию относятся родители?
Александр Бражицкий:
На данный момент на территории части проходит военно-патриотический лагерь «Доблесть», помимо военно-патриотического клуба. Скажу, что мы даже количество мест увеличили в связи с ажиотажем. И количество смен. Если мы до 2020 года проводили две-три смены, то на данный момент только в нашей одной части шесть смен проходят этого лагеря. С 25 до 40 мальчишек и девчонок. И очередь неиссякаемая. В мае еще все места были расписаны до конца лета. Опять же, министром принято решение, чтобы вы понимали, что такие лагеря проводятся во всей системе Министерства внутренних дел. И Академия милиции (у нас учебное заведение подключилось), и территориальные органы внутренних дел на местах – всем дано распоряжение лагеря такие проводить.
Юлия Алексеюк:
А как родители относятся к тому, что с таких ранних лет вы прививаете детям такие армейские дисциплины?
Александр Бражицкий:
Только положительно. Почему? Потому что не у всех родителей, к сожалению, хватает времени на воспитание своих детей. Все думают о каких-то материальных благах, а воспитанию у нас мало времени уделяется. Мы ничему плохому их не учим, а те навыки, которые мы даем им, – это правила поведения на улице, на воде, в лесу, профилактика употребления наркотических веществ. Элементарно изучают они у нас требования безопасности. Только приветствуется родителями. Как показывает практика, такие лагеря востребованы и детский травматизм на нулевом уровне.
Читайте также:
Они всегда на страже порядка. Интервью с военными об уровне армии и специфике работы
«Она любимая, а любимую не отдают!» Вспоминаем самые яркие цитаты Лукашенко о Беларуси и её независимости
«Только правду, суровую и жестокую правду истории». Лукашенко о том, что противопоставить пропаганде Запада