«Стратегический просчёт гитлеровского командования». Как Красная армия освободила Минск?

Новости Беларуси. На рассвете 3 июля 1944 года три советских танка мчались на Минск со стороны нынешнего района Уручье.

Яна Шипко, корреспондент:

У линии фронта экипаж младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова неожиданно свернул в лес. Соответственно, весь огонь на себя приняли два других танка. Но так и было задумано. В этот момент Фроликов засек огневые точки врага и дал координаты командованию. Дальше медлить было нельзя, нужно было не дать немцам опомниться. И легендарный Т-34 пошел на прорыв. Через час в эфире уже неслись позывные «Я, Фроликов, нахожусь на северо-восточной окраине Минска». Путь в столицу был открыт.

Ход одной из крупнейших в истории наступательных операций еще с марта тщательно планировался в Ставке верховного главнокомандующего. Накануне советским войскам удалось почти полностью освободить территорию Украины и подойти к Румынии. Немцы стали усиливаться на южном направлении. В это время основные советские силы нацелились на стратегический «белорусский балкон».

В отдалении от фронта, в атмосфере строжайшей секретности и полной радиотишине велось развертывание войск Красной армии. Наступление застало немцев врасплох. Это был реванш за 1941 год. На одном и том же театре военных действий противники поменялись ролями.

Алексей Литвин, заведующий центром военной истории НАН Беларуси:

Налицо стратегический просчет гитлеровского командования, что потом для них очень сильно аукнулось. Тут начинается паническая ситуация для немецких войск. Они делают все возможное, чтобы вырваться из окружения, и подходящие советские части и соединения начинают блокировку.

По случайному совпадению разведка боем началась в годовщину вторжения Германии – 22 июня. В ходе операции одновременно удары были нанесены с севера и юга. Немецкий фронт разваливался. Крупным силам группы армий «Центр» отступление в районе Минска было отрезано. Алексей Литвин:

Подъем патриотический был очень высокий и населения, и воинских частей. Конечно, вопрос о том, что стоять насмерть, для советских солдат и партизан не вызывал никого сомнения. За время оккупации в столице осталось 37 тысяч жителей из довоенных 250. Но город не просто ждал освобождения. В Минске действовало одно из крупнейших антифашистских подполий Европы.

Из письма Эрнста Вестфаля 5 августа 1943 года:

У нас в Минске бухает ежедневно, ночью треск, как в окопах. Иногда даже бьют орудия, а может быть, это рвутся проклятые мины. Их тут полно. Взорвали электростанцию – неделю не было тока... В воскресенье вечером около офицерского клуба в воздух взлетела легковая машина, а у водокачки – паровоз. Много немцев расстреляно на улицах из-за углов домов. Мне с моими нервами приходит конец.

Анатолий Криворот, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Мінск фактычна быў ушчэнт разбураны. Пылалі будынкі, насельніцтва ў цэнтры горада фактычна не было. Прамысловыя і жыллевыя будынкі былі фактычна знішчаны на 75 %. У Мінску засталося ўсяго 18 школ, якія гатовы былі працаваць. Израненный город с ликованием встречал освободителей. В одном из рапортов об освобождении Минска описывалось, что наши «Танки были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины».

Новые подробности легендарной операции до сих пор будоражат историков. Для Евгения Сылки дело чести – восполнить недостающие исторические пазлы и поднять из небытия имена героев. Телефонист артиллерийского полка погиб 3 июля. Его родственники из Волгодонска долгое время не знали, что похоронен он в Лошицком парке. Подсказку дали два совпадения из воспоминаний командира взвода — старый спиртзавод неподалеку и вяз над братской могилой.

Евгений Сылка, военный историк, автор книги «Освобождение Минска»:

Я думаю, для них это счастье. Поэтому дочка этого солдата, не скрывая, обнимала это дерево, она смотрела на эту природу, она смотрела на эти огромные ели и понимала, что они все видели. После освобождения в лошицкой усадьбе разместился партизанский штаб. Здесь же закончилась война для 18-летнего партизана Бронислава Карпенко. Но сегодня больше всего вспоминаются эмоции в день освобождения.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Женщины, минчане бегут кто куда. И встречают идущего солдата. Вручает кто цветы, кто что. Кто обнимается, кто плакал, кто радовался. Это было всенародное торжество.