Вторая неделя шатдауна в США – 4 тысячи госслужащих уволены, приостановлена работа аэропортов

Сенат США провалил уже шестую попытку согласовать бюджет страны на 2026 год. В этот раз не хватило пяти голосов. А ведь именно сложившаяся ситуация и стала причиной приостановки работы правительства Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шатдаун в Америке длится уже две недели, создав настоящий хаос в стране. При этом Трамп пытается продвинуть свой финансовый план. За него выступают сторонники Президента – республиканцы. Белый дом пошел на крайние меры и объявил о начале массовых увольнений в федеральных органах.

Работы уже лишились более четыре тысяч человек. Еще около 10 тысяч находятся в неоплачиваемых отпусках. Приостановлена деятельность многих госучреждений, а также аэропортов, национальных парков и музеев.