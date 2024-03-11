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Сотрудники ГАИ проверяют готовность техники к посевной в Минской области

11 марта 2024 17:50
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Более 6,5 тысячи тракторов готовы выйти в поля в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. У аграриев начинается горячая пора. Первые районы уже приступили к посевной. В других идут финальные приготовления. Положение дел на мехдворах в эти дни проверяют правоохранители.

Сотрудники ГАИ проверяют готовность техники к посевной в Минской области-1

Так, в Борисовском районе готовность техники превышает 80 %. В некоторых хозяйствах автопарк пополнили новинки. Например, в сельхозпредприятии «Мирополье» закупили четыре новых трактора и кукурузную сеялку. Всего здесь насчитывается почти 340 машин. На контроле не только состояние транспорта и спецагрегатов, но и наличие камер видеонаблюдения на территории. При выявлении нарушений, руководителям хозяйств выдадут предписания.

Сотрудники ГАИ проверяют готовность техники к посевной в Минской области-4

Сергей Муравский, заместитель начальника ОБЭП Борисовского РУВД:
Недостачи существуют по хозяйствам. Это некоторые хозяйства, которые списывают старую технику, не вовремя ее сдают на пункты приема металлолома, за что предусмотрена административная ответственность. Она должна быть полностью укомплектована, пройти техосмотр, чтобы была готова выехать на поля и проводить сельскохозяйственные работы.

Сотрудники ГАИ проверяют готовность техники к посевной в Минской области-7

Всего в Борисовском районе под контролем 10 хозяйств. Семь из них уже посетили мониторинговые группы. В некоторых сейчас устраняют недочеты. Результаты проконтролирует милиция.

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области

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