В Копыльском районе строят МТК по госпрограмме «Аграрный бизнес»

Нарастить производство сельхозпродукции и улучшить условия работы в хозяйствах. Госпрограмму «Аграрный бизнес» реализуют в Минской области. Одно из направлений работы – строительство современных молочно-товарных комплексов. Так, новый объект сейчас возводят в Копыльском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы ведутся на территории сельхозпредприятия «Прогресс 2010». Вскоре здесь появится масштабный комплекс более чем на тысячу голов. Животных разместят в двух зданиях. Предусмотрен цех по раздою, профилакторий для телят и молочный блок. Здесь уже установили современное оборудование, которое позволяет доить одновременно до 40 коров.

Валерий Торотько, директор сельхозпредприятия «Прогресс 2010»:

27 человек будут задействованы. Это как-то облегчит труд, условия содержания и производство продукции, так как молоко, мы знаем, на сегодня высокорентабельно. У нас к примеру 52 % рентабельного производства молока.