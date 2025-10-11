В Бресте работает выставка, посвященная поездкам Лукашенко в первый регион
Три года напряженной работы в архивах, встречи с десятками людей. И как результат – масштабное научное исследование с уникальными фактами и копиями важных документов. В Бресте презентовали книгу «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически полсотни жителей первого региона получили возможность приобрести издание сразу с автографом. В мероприятии принял участие и авторский коллектив.
Презентовали в Бресте 11 октября не только книгу, но и выставку «Первый в первом регионе». По словам посетителей, в каждой области страны Президент открывается по-новому. На ярких фотографиях запечатлены его рабочие поездки по совхозам, участие в открытии университета.
Анна Сендер, доктор педагогических наук, профессор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:
Хорошие говорят о том, сколько сделал наш Президент в целом для страны и, конечно, для нашей Брестской области. Авторы действительно показали путь и работу нашего Президента в течение 30 лет. И сколько сделано в нашей стране для человека, для развития страны в целом и ее признания на международном уровне.
Книга «Наш Президент» – очерк о волевом и мудром руководителе. Это большое повествование о любви к Родине и труде, которые глава государства демонстрирует на личном опыте. На презентации авторский коллектив поделился историей создания книги, рассказал о ее значении для страны.