В Бресте работает выставка, посвященная поездкам Лукашенко в первый регион

Три года напряженной работы в архивах, встречи с десятками людей. И как результат – масштабное научное исследование с уникальными фактами и копиями важных документов. В Бресте презентовали книгу «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически полсотни жителей первого региона получили возможность приобрести издание сразу с автографом. В мероприятии принял участие и авторский коллектив.

Презентовали в Бресте 11 октября не только книгу, но и выставку «Первый в первом регионе». По словам посетителей, в каждой области страны Президент открывается по-новому. На ярких фотографиях запечатлены его рабочие поездки по совхозам, участие в открытии университета.

Анна Сендер, доктор педагогических наук, профессор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Хорошие говорят о том, сколько сделал наш Президент в целом для страны и, конечно, для нашей Брестской области. Авторы действительно показали путь и работу нашего Президента в течение 30 лет. И сколько сделано в нашей стране для человека, для развития страны в целом и ее признания на международном уровне.