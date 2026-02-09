Почему олени не такие уж и благородные и где увидеть целое стадо бэмби? Показываем сказочную локацию

Добро пожаловать в страну оленью! И не надо ехать в Карелию и Лапландию. В нарочанском сафари-парке вас встретят около 400 оленей благородных и двадцатка ланей европейских. Воспоминания останутся навсегда.

Вероника Пометько, экскурсовод нацпарка «Нарочанский»:

Наш сафари-парк существует еще с 2010 года. Буквально несколько лет с ажиотажем приезжают наши туристы. У нас очень много желающих, большие листы ожидания. Проблема в том, что наш сафари-парк вмещает очень маленькое количество туристов. Мы не можем позволить себе приезжать сюда на постоянной основе большими туристическими автобусами нельзя, но маленькими группками посетить нашу страну оленью можно.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Звучит красиво – олень благородный, а в самом ли деле он такой благородный? Вероника Пометько:

На самом деле олень – благородный только по своему названию. Если случается какая-то опасность, то олень в первую очередь всегда будет спасать только себя. Это ошибочное утверждение, что олени живут стадно. На самом деле большую часть жизни самцы живут по одиночке, обитают сами по себе. На территории нашего сафари-парка на подкормочной площадке можно заметить, что олень будет есть первым, никогда не уступит место ни самке, ни самцам и поэтому, действительно, благородным это животное назвать очень трудно.

Наблюдать за поведением взрослых и малышей безумно интересно. Традиционно попасть на экскурсии можно в осенне-зимний период и ранней весной. Увидеть горячие дуэли и бои без правил можно во время гона. В медовый месяц у самцов закипает кровь, лес в буквальном смысле ревет и напоминает рыцарский поединок за даму сердца.

Вероника Пометько:

Период гона у оленей длится около полутора месяца. В этот период они «теряют голову», у них очень сильно играют гормоны, и они ищут себе стадо, собирают гарем из 10-15 самок, и в этот период они обитают вместе. Но как только период гона заканчивается, самец оставляет самку с детенышем, беременную самку, и уходит жить самостоятельно. Весь оставшийся период до следующего года самец будет жить сам. А самочка занимается воспитанием наших оленят.