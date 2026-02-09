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Усилены приёмные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода

09 февраля 2026 14:25
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Нынешняя белорусская зима бьет рекорды по холодам и высоте снежных покровов. Январские метели и температура, неделями державшаяся ниже 20 градусов, стали серьезным испытанием для всей страны. Синоптики говорят, что потепление совсем близко, поэтому можно считать, что экзамен сдан. Коммунальные службы столицы показали слаженную работу в режиме нон-стоп. На улицу вышла техника, дворы и тротуары расчищали круглосуточно. Особое внимание уделили социальным объектам и магистралям. Благодаря четкому планированию и оперативности служб, город избежал транспортного коллапса, а системы жизнеобеспечения продолжали свою работу. О том, как это было, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Медучреждения Минска были переведены в режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям из-за аномальных морозов. Что изменилось в работе больниц и поликлиник?

Усилены приёмные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода-2

Зиновий Гозман, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
По поручению Министерства здравоохранения с 31 января по 3 февраля была организована работа службы скорой помощи и стационарных учреждений в режиме повышенной готовности. В настоящее время это распоряжение продлено по 12 февраля. Пока морозы не ослабнут, мы будем работать в таком режиме. То есть были усилены приемные отделения, оперблоки, служба скорой помощи. Предусмотрены резервные бригады, создан запас лекарственных средств неснижаемый. Обеспечена возможность оперативно пополнить их в аптеках – была договоренность с фармацией. Конечно, медработники содержат территории своих учреждений в надлежащем состоянии, чтобы скорая помощь могла доехать до любого приемного покоя. Случаев недоезда скорой или затруднения оказания помощи в городе Минске не было.

Подробности в видео.

# Зиновий Гозман # Здравоохранение Беларуси # Юлия Алексеюк # зима

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