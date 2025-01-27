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Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области

27 января 2025 14:17
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Избирательная кампания в Минской области прошла в штатном режиме и спокойной, доброжелательной обстановке. Об этом рассказала председатель Минской областной комиссии Валентина Осадчик, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области-2

Избиратели продемонстрировали высокий уровень активности как в основной день голосования, так и в период досрочного. При территориальных и участковых комиссиях трудились почти 8 тысяч наблюдателей. Они убедились: президентская кампания прошла в соответствии с национальным и международным законодательством. Жалоб не поступало.

Как прошли выборы Президента в Минской области? Ответила председатель областной комиссии.

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области-4

Атмосферу праздника в день выборов избирателям Центрального региона создали свыше 600 творческих коллективов области. Также для посетителей организовали выставки, флешмобы и тематические фотозоны. Отдельное внимание уделили торговому обслуживанию населения. На избирательных участках – большой ассортимент кулинарных изделий, причем со сниженными торговыми надбавками и акционными предложениями.

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области-6

Алла Шахотько начальник главного управления культуры Миноблисполкома:
Мы все видели, что на участки приходят семьями – пожилые граждане вместе с детьми. Поэтому для того, чтобы показать, что выбор важен для каждого гражданина. Можно было заняться мастер-классом для детей и взрослых, посетить выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Все для того, чтобы каждый человек осознал и понял, что выборы – это осознанный выбор и большой праздник.

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области-8

Наталья Суйкова, начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
Более 1 000 субъектов торговли и общественного питания у нас приняли участие в работе 26 числа на выборных участках. Были представлены субъекты как государственной формы собственности, так и частного бизнеса. Ремесленники, представители крупных торговых и региональных сетей.

В Центральном регионе работало 894 участка для голосования. Из более 1 миллиона 100 тысяч избирателей, включенных в списки, впервые свой голос отдали свыше 10 тысяч молодых людей.

# Выборы в Беларуси # Алла Шахотько # Наталья Суйкова # Творчество # Торговля в Беларуси

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