В Минской области планируют высадить свыше 3,5 млн цветов

Красота и порядок начинаются с малого. Особое внимание – порядку вдоль автомобильных и железных дорог. В 2024 году в регионе высадили порядка 90 тысяч деревьев и кустарников и более миллиона цветов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Реконструировано и отремонтировано 18 гектаров газона. Также обновили 120 зон отдыха на водных объектах области. Многое сделано местной властью и представителями служб районов. В этом году ожидают активности от местных сообществ.

Екатерина Полещук, председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: Мы очень призываем и хотим, чтобы в эту работу вовлеклись и граждане, и общественность. То есть это не только задача наших местных исполнительных комитетов, но и граждан. Совместными усилиями, если выйдем, наведем порядок на своей территории, возле своего дома, мы наведем порядок у себя в стране. И действительно Беларусь будет самой красивой и самой ухоженной.

Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Лесохозяйственные учреждения Минской области не останутся в стороне, приложат ряд усилий, чтобы сделать свою территорию намного краше. Планируется в первую очередь сделать акцент на наведение порядка на территории лесного фонда.

Также планируется акцент сделать на выявление и пресечение фактов загрязнения лесного фонда. То есть будем наводить порядок и убирать места складирования бытовых и различного рода отходов на территории лесного фонда, а также пресекать их.