От Жодино до Борисова реконструируют 6 км дороги Р53
В Год благоустройства будет уделено внимание развитию современной и надежной транспортной инфраструктуры. На особом контроле ремонт дорог республиканского значения. Масштабные работы ведутся и на участке дороги Р53 от Жодино до Борисова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В сутки здесь проходит свыше 10 тысяч авто. Работы ведутся в ускоренном темпе. Ремонт запланирован в пять очередей. Сейчас третий этап реконструкции. Расширят съезды и саму трассу. Будет четыре полосы движения – по две в каждую сторону.
Обустроят также пешеходные переходы, в том числе подземные, уложат пешеходно-велосипедные дорожки. Также вдоль дороги установят «умные светофоры».
Валерий Бабицкий, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
Дорога конструируется в пять очередей. На данном этапе идут подготовительные работы для обустройства пешеходного перехода, который немаловажен для города в целом. Их будут три. Буквально через несколько недель будут уже вестись работы по обустройству подземного пешеходного перехода. Кроме этого, идут работы по благоустройству и обустройству пешеходно-велосипедных связей.
Обновленный участок трассы составит почти 6 километров. Полностью завершить реконструкцию дороги Р53 планируют в 2026 году.