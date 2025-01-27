От Жодино до Борисова реконструируют 6 км дороги Р53

В Год благоустройства будет уделено внимание развитию современной и надежной транспортной инфраструктуры. На особом контроле ремонт дорог республиканского значения. Масштабные работы ведутся и на участке дороги Р53 от Жодино до Борисова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сутки здесь проходит свыше 10 тысяч авто. Работы ведутся в ускоренном темпе. Ремонт запланирован в пять очередей. Сейчас третий этап реконструкции. Расширят съезды и саму трассу. Будет четыре полосы движения – по две в каждую сторону.

Обустроят также пешеходные переходы, в том числе подземные, уложат пешеходно-велосипедные дорожки. Также вдоль дороги установят «умные светофоры».