Новости по тегу #Алла Шахотько

Дзержинск, который стал областной столицей «Дажынак», готовится принять двойной праздник – фестиваль тружеников села и свое 880-летие.
Основной праздник запланирован на 13 и 14 июня.
Также для посетителей организовали выставки, флешмобы и тематические фотозоны. Отдельное внимание уделили торговому обслуживанию населения.
Говорили о подготовке кадров и их закрепляемости на местах. Также в Минской области ведется работа по укреплению материально-технической базы
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