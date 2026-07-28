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Новости по тегу #Алла Шахотько

Кушнаренко оценил готовность Дзержинска к областному празднику «Дажынкi»
28 июля 2026 14:27

Кушнаренко оценил готовность Дзержинска к областному празднику «Дажынкi»

В Молодечно пройдёт Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
09 июня 2025 13:51

В Молодечно пройдёт Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области
27 января 2025 14:17

Свыше 600 творческих коллективов создавали праздник на избирательных участках Минской области

В Смолевичах прошло заседание коллегии главного управления культуры Миноблисполкома
26 декабря 2024 13:29

В Смолевичах прошло заседание коллегии главного управления культуры Миноблисполкома

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня
31 мая 2023 13:39

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2023» пройдёт 9-10 июня

Минская область и китайский Чунцин укрепляют сотрудничество. Какие сферы открыты для белорусов в Поднебесной?
14 октября 2022 14:52

Минская область и китайский Чунцин укрепляют сотрудничество. Какие сферы открыты для белорусов в Поднебесной?

«Доказательство того, что нас ценят». Чем наградили лучших работников сферы культуры Минской области?
07 октября 2022 19:38

«Доказательство того, что нас ценят». Чем наградили лучших работников сферы культуры Минской области?

«Ещё один символ». На Кургане Славы развернули самое большое в мире Знамя Победы
18 июня 2022 14:14

«Ещё один символ». На Кургане Славы развернули самое большое в мире Знамя Победы

Фестиваль песни и поэзии «Маладзечна-2022» стартует 10 июня. Чем на этот раз удивят организаторы?
09 июня 2022 18:35

Фестиваль песни и поэзии «Маладзечна-2022» стартует 10 июня. Чем на этот раз удивят организаторы?

«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом
09 мая 2022 07:02

«В такой важный для страны день, в таком важном месте». Курган Славы осветили белорусским флагом

Министр культуры в Борисове: цудоўны горад, з вялікай гісторыяй, з вельмі магутным творчым патэнцыялам
20 декабря 2021 20:48

Министр культуры в Борисове: цудоўны горад, з вялікай гісторыяй, з вельмі магутным творчым патэнцыялам

«Это самые популярные зелья». Чем удивляли зрителей на фестивале средневековья в Несвиже?
16 августа 2021 20:22

«Это самые популярные зелья». Чем удивляли зрителей на фестивале средневековья в Несвиже?