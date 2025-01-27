Аграрии Клецкого района ремонтируют технику к весне

У аграриев важный период – подготовка техники к весенне-полевым работам. Во всех мастерских центрального региона кипит работа, агрономы проверяют семенной материал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в сельхозпредприятии Грицевичи Клецкого района к весне необходимо подготовить порядка 1,5 тысячи гектаров земли.

В мастерских сельхозпредприятия Грицевичи с самого утра довольно оживленно. Здесь идет подготовка техники к весенне-полевым работам. Андрей Бардошевич опытный механизатор, ремонтирует свой посевной агрегат. Внимательно осматривает каждую деталь и меняет изношенные элементы.

Андрей Бардошевич, механизатор сельхозпредприятия «Грицевичи»:

Работаю уже около 10 лет, работаю на «Беларус-3522». Посевным агрегатом доволен, сам же на нем и работаю.