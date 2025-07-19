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Свыше 300 участников объединил велопробег в честь 80-летия Великой Победы

19 июля 2025 10:59
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Свыше 300 участников республиканского велопробега финишировали в Минске, преодолев сотни километров в память о героях Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы и юбилею Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 300 участников объединил велопробег в честь 80-летия Великой Победы-2

Старт был дан из двух точек: Бреста – города-героя, где началась война, и Полоцка – духовного центра Беларуси. Часть велосипедистов проехала всю дистанцию, другие присоединялись к пробегу на отдельных этапах. По пути участники посетили места воинской славы, где возложили цветы и почтили память погибших. Пробег объединил профессионалов и любителей велоспорта, духовенство и общественность.

Свыше 300 участников объединил велопробег в честь 80-летия Великой Победы-4

Леонид Синявский, директор Полоцкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2:
Мы приехали из Витебской области, город Полоцк. День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это такая праздничная дата. И у нас еще 900-летие нашей Ефросинии Полоцкой. Я ее везу с собой. Она всю дорогу ехала со мной. 345 километров, но с божьей помощью мы одолели. Это надо самому прочувствовать крутизну этого всего. Одолеть расстояние в 125 километров в один присест , думаю, не каждый может.

Свыше 300 участников объединил велопробег в честь 80-летия Великой Победы-6

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
По инициативам Белорусской православной церкви и Министерства спорта и туризма уже второй раз проводится этот велопробег, посвященный Победе в Великой Отечественной войне советского народа. Основная его цель – это увековечивание памяти тех воинов, которые ковали Победу и благодаря которым мы существуем под мирным небом.

Финальной точкой маршрута стал Храм-памятник в честь Всех Святых, где прошел митинг-реквием и молебен.

# Великая Отечественная война # Государственная политика в области спорта # Православные в Беларуси # Религия # Евфросинья Полоцкая

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