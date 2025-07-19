К проверкам сельхозорганизаций нужно подходить объективно, честно и справедливо, а все риски в период уборочной необходимо минимизировать. Эти тезисы накануне озвучил Президент во время большого селекторного совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная была и остается вопросом номер один. Поэтому из года в год она под личным контролем главы государства. Неудивительно, что большой разговор в рамках селекторного совещания прошел именно сейчас. Около двух часов ответственные за агропромышленный сектор обсуждали нюансы, которые могут существенно повлиять на вес общего каравая, а значит, на продовольственную и экономическую безопасность страны. Самое время устранить все существующие недочеты и привести все регионы в полную техническую готовность. И здесь много слагаемых: готовность техники, обеспеченность топливом, работа зерносушильных комплексов, хорошее кадровое обеспечение, четкая организация работ и даже достойное поощрение за труд. Александр Лукашенко требует в ходе нынешней уборочной кампании решать все задачи по-военному, не допускать потерь зерна на полях, а также своевременно обслуживать и ремонтировать дорогостоящую технику.

По заверению правительства, в этом году прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур может составить около 11 миллионов тонн. Главное – убрать без потерь. На данный момент уже есть регионы, в которых острых проблем, как подчеркнул в ходе прошедшего селекторного совещания глава государства, на данный момент нет. В их числе Брестская область. На период уборочной кампании здесь привлекли три сотни механизаторов, на поля выйдут 1 300 зерноуборочных комбайнов. Предстоит убрать 330 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Пока убрано 11 % от плановых площадей. Также идет уборка озимого ячменя и озимого рапса. Параллельно аграрии занимаются подготовкой к новому сезону.

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета:

Уборочная кампания вступила в активную фазу. Готовность достаточная и хорошая. В части обеспечения готовности зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов, наличия механизаторов, задействованных в уборке, топлива – все вопросы решены.

Михайло Долбик, первый заместитель председателя Брестского районного исполнительного комитета:

По готовности комбайнов у нас в Брестском районе 86 в наличии, все готовы. На сегодня 61 комбайн в поле, руководители, специалисты агрономы все это отслеживают. Принимаются решения исходя из потерь, влажности. И выходные, будние весь световой день мы отслеживаем ситуацию и ведем работу.