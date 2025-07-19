Новости по тегу #Евфросинья Полоцкая

Старт был дан из двух точек: Бреста – города-героя, где началась война, и Полоцка – духовного центра Беларуси. Часть велосипедистов проехала всю дистанцию, другие присоединялись к пробегу на отдельных этапах.
После Божественной литургии верующих объединил крестный ход. По маршруту от Софийского собора к Спасо-Евфросиниевскому монастырю раньше ходила и небесная заступница нашей страны.
Знаковая дата для всего православного мира. Спасо-Евфросиниевский монастырь 5 июня в День памяти главной белорусской святой и просветительницы, отмечает 900-летие со дня основания.
Годы испытаний, радости, бед и спустя несколько веков – возрождение. Спасо-Евфросиниевский монастырь в 2025 году отмечает 900-летие основания. Обитель – великая ценность православного мира.
Святая считается покровительницей и небесной заступницей земли белорусской.
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