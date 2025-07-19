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Новости по тегу #Евфросинья Полоцкая

Свыше 300 участников объединил велопробег в честь 80-летия Великой Победы
19 июля 2025 10:59

Свыше 300 участников объединил велопробег в честь 80-летия Великой Победы

900-летие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря – верующие поделились эмоциями
05 июня 2025 10:43

900-летие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря – верующие поделились эмоциями

Лукашенко поздравил соотечественников с 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского монастыря
05 июня 2025 06:50

Лукашенко поздравил соотечественников с 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского монастыря

Сюда приезжают туристы со всего мира – Спасо-Евфросиниевский женский монастырь готовится к 900-летию
27 мая 2025 19:11

Сюда приезжают туристы со всего мира – Спасо-Евфросиниевский женский монастырь готовится к 900-летию

В Минске представили фильм о жизни Преподобной Евфросиньи Полоцкой
20 февраля 2025 18:26

В Минске представили фильм о жизни Преподобной Евфросиньи Полоцкой

В этот день была отправлена первая телеграмма. Чем ещё запомнилось 24 мая в истории?
24 мая 2022 15:22

В этот день была отправлена первая телеграмма. Чем ещё запомнилось 24 мая в истории?