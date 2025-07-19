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Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием

19 июля 2025 10:38
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Актеру, режиссеру и сценаристу Василию Ливанову 19 июля исполняется 90 лет. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием-2

«Ваши многогранный талант, неповторимая индивидуальность и исключительное мастерство перевоплощения завоевали сердца многочисленных поклонников. Белорусские зрители разных поколений знают и искренне любят созданные вами образы харизматичных киногероев и мультипликационных персонажей», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что творчество народного артиста долгие годы будет ярким явлением в культурной жизни братских народов. Василий Ливанов снялся в десятках фильмов и сериалов: «Неотправленное письмо», «Звезда пленительного счастья», «Синяя тетрадь», «Слепой музыкант», «Мастер и Маргарита» и многие другие. Но, пожалуй, самой знаменитой работой актера стал многосерийный фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Василий Ливанов также прославился как создатель и автор голосов многих персонажей советских мультфильмов.

# Александр Лукашенко

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