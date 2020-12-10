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Светлана Любецкая: родители детей-инвалидов смогут выходить на пенсию на пять лет раньше

10 декабря 2020 16:04
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Новости Беларуси. Общественную приемную провели в администрации Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Любецкая: родители детей-инвалидов смогут выходить на пенсию на пять лет раньше-1

Обратиться с вопросами можно было как очно, так и по телефону. Поднимались в основном темы сферы ЖКХ. Вносились также предложения, связанные с социальной защитой населения. Минчан интересовали нюансы инклюзивного образования, льгот для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. К слову, недавно в первом чтении был принят Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Светлана Любецкая: родители детей-инвалидов смогут выходить на пенсию на пять лет раньше-4

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Родители детей-инвалидов смогут выходить на пенсию на пять лет раньше и, полагаем, что это справедливо и нужно, потому что, допустим, маме ребенка-инвалида доработать еще пять лет, находясь в активном режиме трудовом, достаточно сложно. Также будут корректировки страхового стажа в сторону уменьшения родителям, которые имеют детей-инвалидов.

Светлана Любецкая: родители детей-инвалидов смогут выходить на пенсию на пять лет раньше-7

Подобные общественные приемные проходят в Минске еженедельно. Подробный график – на сайтах районных администраций.

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# Прием граждан # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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