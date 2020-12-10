Светлана Любецкая: родители детей-инвалидов смогут выходить на пенсию на пять лет раньше

Новости Беларуси. Общественную приемную провели в администрации Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обратиться с вопросами можно было как очно, так и по телефону. Поднимались в основном темы сферы ЖКХ. Вносились также предложения, связанные с социальной защитой населения. Минчан интересовали нюансы инклюзивного образования, льгот для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. К слову, недавно в первом чтении был принят Закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции».