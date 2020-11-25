«Мы сегодня должны организовать диалог». Какие вопросы решают в общественных приёмных?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно они проходят по средам и субботам.

Площадкой для обсуждений в Крупках стала районная библиотека. Здесь на протяжении нескольких часов местные жители могли обратиться со своими проблемами к руководящей вертикали.

Предварительная запись на прием не требуется. Приходить лично также необязательно.

Каждого выслушают по телефону. Всего со своими проблемами обратились около 10 человек. Вопросы касались ЖКХ, работы почты, благоустройства населенных пунктов.