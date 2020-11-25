«Мы сегодня должны организовать диалог». Какие вопросы решают в общественных приёмных?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно они проходят по средам и субботам.
Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно они проходят по средам и субботам.
Площадкой для обсуждений в Крупках стала районная библиотека. Здесь на протяжении нескольких часов местные жители могли обратиться со своими проблемами к руководящей вертикали.
Предварительная запись на прием не требуется. Приходить лично также необязательно.
Каждого выслушают по телефону. Всего со своими проблемами обратились около 10 человек. Вопросы касались ЖКХ, работы почты, благоустройства населенных пунктов.
Игорь Лавриненко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Общественные приемные нужны для того, чтобы можно было услышать каждого человека. Мы сегодня должны организовать диалог. Мы должны выработать какие-то совместные решения и эти решения внести в предложения, в том числе и в новую Конституцию, чтобы потом рассмотреть ее на Всебелорусском народном собрании.
Во время работы общественной приемной каждый мог озвучить свою проблему или предложение. Некоторые вопросы были решены сразу, по остальным даны поручения.
В общественные приемные также можно обратиться с различными инициативами. Интересные и стоящие будут доработаны, а затем их вынесут на общественное обсуждение.
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