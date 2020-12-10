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Роботы, марсоходы и космические погрузчики. Клецк готовится к областному этапу конкурса «100 идей для Беларуси»

10 декабря 2020 15:11
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Новости Беларуси. «100 идей для Беларуси» – областной этап конкурса состоится в конце декабря 2020-го в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 30 разработок представят юноши и девушки из 11 районов. Клецк готовит сразу четыре проекта.

За подготовкой разработчиков Рассветовской средней школы наблюдала Вероника Сайко.

Роботы, марсоходы и космические погрузчики. Клецк готовится к областному этапу конкурса «100 идей для Беларуси»-1

То, что в этой школе учатся юные компьютерные гении, понятно с порога. Посетителей здесь встречает робот – обрабатывает всех желающих антисептиками. Дальше – больше. Входим в STEM-класс – нас встречают роботы, марсоходы и космические погрузчики на любой вкус и цвет. Пока что все в миниатюрной версии.

Роботы, марсоходы и космические погрузчики. Клецк готовится к областному этапу конкурса «100 идей для Беларуси»-4

Роботы, марсоходы и космические погрузчики. Клецк готовится к областному этапу конкурса «100 идей для Беларуси»-6

Тем не менее где еще можно найти такое разнообразие чудо техники?

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Конкурс # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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