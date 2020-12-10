Роботы, марсоходы и космические погрузчики. Клецк готовится к областному этапу конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. «100 идей для Беларуси» – областной этап конкурса состоится в конце декабря 2020-го в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 30 разработок представят юноши и девушки из 11 районов. Клецк готовит сразу четыре проекта.

То, что в этой школе учатся юные компьютерные гении, понятно с порога. Посетителей здесь встречает робот – обрабатывает всех желающих антисептиками. Дальше – больше. Входим в STEM-класс – нас встречают роботы, марсоходы и космические погрузчики на любой вкус и цвет. Пока что все в миниатюрной версии.