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«Конечно, нужно менять законодательство». С какими вопросами люди приходят в общественные приёмные?

10 декабря 2020 15:05
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С жителями региона встречаются представители райисполкомов, общественных объединений и депутаты.

Активные граждане высказывают свои мысли по поводу развития региона. Есть и личные вопросы. Так, борисовчан интересует целый ряд тем.

«Конечно, нужно менять законодательство». С какими вопросами люди приходят в общественные приёмные? -1

Совершенствование пенсионного законодательства, земельного кодекса, развитие местного управления и самоуправления, поддержка молодых специалистов. А вот жители агрогородка Зембин обратились к депутатам с просьбой помочь в перезахоронении жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны.

«Конечно, нужно менять законодательство». С какими вопросами люди приходят в общественные приёмные? -4

Зоя Маханек, председатель Борисовского районного совета ветеранов:
Мы столкнулись с такой проблемой, что перезахоронение могут вести, если есть двое живых свидетелей. Найти второго кого-то живого свидетеля вот этих событий практически невозможно – прошло столько лет. Уже нашему свидетелю, который сегодня еще слава богу живой, 97 лет. Учитывая давность вот этих событий, много лет прошло, изменить вот эту строчку о том, что нужны обязательно двое свидетелей.

«Конечно, нужно менять законодательство». С какими вопросами люди приходят в общественные приёмные? -7

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я считаю, что это очень эффективная форма работы, потому что наша жизнь изменяется и все изменяется. Изменяется все вокруг, изменяются наши люди – у них другие запросы, другие потребности. Поэтому, конечно, нужно менять законодательство. И вот такая живая форма общения прежде всего развивает позицию жизненную активную наших граждан.

«Конечно, нужно менять законодательство». С какими вопросами люди приходят в общественные приёмные? -10

Следующие общественные приемы пройдут уже в эту субботу, 12 декабря, во всех районах Минской области.

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# Прием граждан # общество # Зоя Маханек # Елена Зябликова # Фотофакт

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