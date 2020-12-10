«Конечно, нужно менять законодательство». С какими вопросами люди приходят в общественные приёмные?

Новости Беларуси. В Минской области продолжают работать общественные приемные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С жителями региона встречаются представители райисполкомов, общественных объединений и депутаты. Активные граждане высказывают свои мысли по поводу развития региона. Есть и личные вопросы. Так, борисовчан интересует целый ряд тем.

Совершенствование пенсионного законодательства, земельного кодекса, развитие местного управления и самоуправления, поддержка молодых специалистов. А вот жители агрогородка Зембин обратились к депутатам с просьбой помочь в перезахоронении жителей, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны.

Зоя Маханек, председатель Борисовского районного совета ветеранов:

Мы столкнулись с такой проблемой, что перезахоронение могут вести, если есть двое живых свидетелей. Найти второго кого-то живого свидетеля вот этих событий практически невозможно – прошло столько лет. Уже нашему свидетелю, который сегодня еще слава богу живой, 97 лет. Учитывая давность вот этих событий, много лет прошло, изменить вот эту строчку о том, что нужны обязательно двое свидетелей.