Зимние виды спорта в Минской области. Где можно покататься на коньках и лыжах?

Новости Беларуси. С приходом холодов в Минской области начинается подготовка к зимним видам спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для любителей активного отдыха будут работать две трассы: в Раубичах и Заячьей поляне.
Новости Беларуси. С приходом холодов в Минской области начинается подготовка к зимним видам спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для любителей активного отдыха будут работать две трассы: в Раубичах и Заячьей поляне.
Специалисты уже начали заливать катки. Взять на прокат коньки и лыжи можно будет в 40 пунктах выдачи экипировки.
Логойская спортивная школа также готовится к зимнему сезону. Сейчас там заливают хоккейную коробку. Уже через несколько дней местные жители смогут пользоваться ею бесплатно.
Наталья Куделко, директор Логойской спортивной школы:
У нас культивируется шесть видов спорта, из три являются зимними – это лыжные гонки, биатлон и горнолыжный спорт. Так как детей достаточно большое количество посещает, у нас нет возможности организовать лыжную трассу на достаточно хорошем уровне в парке, поэтому мы используем арендуемую лыжную трассу на Заячьей поляне. Также имеем возможность пользоваться прилегающими трассами СОК «Логойск». А здесь у нас в парке на стадионе организовываем при наличии снежного покрова трассу для детей начальной группы подготовки, которые только пришли к нам в этом году.
В ближайшее время в спортивной школе заработает прокат инвентаря. Это более 200 лыжных комплектов и около 15 пар коньков.