Зимние виды спорта в Минской области. Где можно покататься на коньках и лыжах?

Новости Беларуси. С приходом холодов в Минской области начинается подготовка к зимним видам спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для любителей активного отдыха будут работать две трассы: в Раубичах и Заячьей поляне.

Специалисты уже начали заливать катки. Взять на прокат коньки и лыжи можно будет в 40 пунктах выдачи экипировки.

Логойская спортивная школа также готовится к зимнему сезону. Сейчас там заливают хоккейную коробку. Уже через несколько дней местные жители смогут пользоваться ею бесплатно.