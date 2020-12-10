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Зимние виды спорта в Минской области. Где можно покататься на коньках и лыжах?

10 декабря 2020 15:09
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Новости Беларуси. С приходом холодов в Минской области начинается подготовка к зимним видам спорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для любителей активного отдыха будут работать две трассы: в Раубичах и Заячьей поляне.

Зимние виды спорта в Минской области. Где можно покататься на коньках и лыжах?-1

Специалисты уже начали заливать катки. Взять на прокат коньки и лыжи можно будет в 40 пунктах выдачи экипировки.

Логойская спортивная школа также готовится к зимнему сезону. Сейчас там заливают хоккейную коробку. Уже через несколько дней местные жители смогут пользоваться ею бесплатно.

Зимние виды спорта в Минской области. Где можно покататься на коньках и лыжах?-4

Наталья Куделко, директор Логойской спортивной школы:
У нас культивируется шесть видов спорта, из три являются зимними – это лыжные гонки, биатлон и горнолыжный спорт. Так как детей достаточно большое количество посещает, у нас нет возможности организовать лыжную трассу на достаточно хорошем уровне в парке, поэтому мы используем арендуемую лыжную трассу на Заячьей поляне. Также имеем возможность пользоваться прилегающими трассами СОК «Логойск». А здесь у нас в парке на стадионе организовываем при наличии снежного покрова трассу для детей начальной группы подготовки, которые только пришли к нам в этом году.

Зимние виды спорта в Минской области. Где можно покататься на коньках и лыжах?-7

В ближайшее время в спортивной школе заработает прокат инвентаря. Это более 200 лыжных комплектов и около 15 пар коньков.

# Зимние виды спорта # общество # Наталья Куделко # Фотофакт

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