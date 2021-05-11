Светлана Любецкая о Декрете о защите суверенитета: меры, которые прописаны в этом документе, соответствуют Конституции

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это самостоятельный правовой механизм, который предусматривает, именно как указано в преамбуле этого Декрета, защиту суверенитета, национальной безопасности и конституционного строя нашей страны. Следует иметь в виду, что комплекс мер, которые прописаны в этом документе, он как раз и соответствуют основным положениям Конституции, которая также защищает наш конституционный строй и национальную безопасность. Причем тот орган, который в случае наступления негативных условий, указанных в этом документе, он коллективный. Это говорит о том, что представительства как различных государственных органов, так и субъектов наших территориальных будут представлять интересы всего государства и всего народа. Это направлено против деструктивного воздействия на государственное управление и сохранение того самого конституционного строя.

Обращу внимание, что суверенитет государства – это не суверенитет одного человека или какой-то группы людей, это суверенитет всего общества в целом. В этом ценность этого документа.

Пётр Миклашевич: в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления

Напомним, что ключевые положения Декрета сводятся к тому, что в случае любых непредвиденных ситуаций, связанных с возможным устранением главы государства либо внешней агрессией, все госорганы действуют в соответствии с решениями Совета безопасности.