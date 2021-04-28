Сергей Сивец: в большинстве своем граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента

Новости Беларуси. Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством. Конституционная комиссия продолжает работу по изучению предложений о внесении изменений в Основной закон. 28 апреля в центре внимания 4-й раздел и статьи, которые касаются функций, полномочий главы государства и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения Президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров. Отметим, что более тысячи предложений поступило в ходе проведения диалоговых площадок, приемов граждан, от общественных организаций. В своем большинстве граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус главы государства. Годы суверенитета подтвердили эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В большинстве своем граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус Президента как главы государства, гаранта государственного суверенитета и независимости, Конституции, прав и свобод граждан, арбитра во взаимоотношениях между ветвями власти. В то же время вносят ряд инициатив, связанных с изменением избирательных цензов, применяемых к кандидатам на самый высокий государственный пост в стране. В частности, эти инициативы касаются как изменения возраста, так и ценза оседлости, то есть требования постоянного проживания на территории Республики Беларусь, а также ценза, связанного с запретом на хранение имущества главы государства за рубежом. Пётр Миклашевич: в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления

Это третье заседание Конституционной комиссии. В нее входят 36 человек: парламентарии, депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, среди которых немало представителей молодежи. Сейчас идет обсуждение поступивших предложений. Каждой инициативе дают правовую оценку, ее соответствие не только национальному законодательству, но и международному. Опыт других стран тоже в центре внимания.