Пётр Миклашевич: в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления

Новости Беларуси. Ряд полномочий Президента закрепить за правительством. Конституционная комиссия продолжает работу по изучению предложений о внесении изменений в Основной закон. Сегодня, 28 апреля, в центре внимания – раздел 4-й и статьи, которые касаются функций, полномочий главы государства и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анализ более чем 150 документов, касаемых полномочий Президента, показал, что многие из них, установленные на законодательном уровне в различных сферах, в современных условиях являются излишними и не в полной мере обусловлены конституционным статусом Президента. Такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти. Поэтому целесообразно их закрепить за правительством. Более тысячи предложений поступило в ходе проведения диалоговых площадок, приемов граждан, от общественных организаций. В своем большинстве граждане поддерживают нынешний конституционно-правовой статус главы государства. Годы суверенитета подтвердили эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Вносятся предложения о возможности перераспределения полномочий между Президентом и правительством. Дальше уточнение определенное статуса правительства и полномочий, расширение его компетенций. Ну и, соответственно, сегодня у нас по действующей Конституции по форме правления Республика Беларусь является президентской республикой. Прошедший период показал, что действительно институт президента действует эффективно. Обеспечивает необходимое социально-экономическое развитие страны, укрепление суверенитета и безопасности. Сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую или парламентско-президентскую нет. Необходимо совершенствовать эту форму правления, реально обеспечивать принцип разделения властей, чтобы каждая власть реализовывала свои функции и полномочия, но действовала в единстве на достижение тех целей, которые стоят перед страной. В первую очередь повышение благосостояния белорусского народа.