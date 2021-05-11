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В Радуницу на своей малой родине. Александр Лукашенко посетил Трофимову криницу

11 мая 2021 13:35
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Новости Беларуси. 11 мая Александр Лукашенко проводит на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

В Радуницу на своей малой родине. Александр Лукашенко посетил Трофимову криницу-1

Он посетил особое место и для его семьи, и для всех белорусов – Трофимову криницу. Дело в том, что дед Президента Трофим сделал ее для людей, а много лет спустя Александр Лукашенко нашел и восстановил.

# Достопримечательности # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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