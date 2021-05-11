В Радуницу на своей малой родине. Александр Лукашенко посетил Трофимову криницу

Новости Беларуси. 11 мая Александр Лукашенко проводит на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы
Новости Беларуси. 11 мая Александр Лукашенко проводит на своей малой родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы
Он посетил особое место и для его семьи, и для всех белорусов – Трофимову криницу. Дело в том, что дед Президента Трофим сделал ее для людей, а много лет спустя Александр Лукашенко нашел и восстановил.