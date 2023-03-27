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Светлана Кондратенко: в Беларуси уникальное производство специализированного питания, нет таких в других странах

27 марта 2023 19:37
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.  

Алена Сырова, СТВ:  
Чего не было раньше – спасибо санкциям! – соки белорусские появились и овощные, и фруктовые, какие угодно, в таком количестве, в котором их раньше не было в крупных сетях. Это прямо очень хорошо.  

Светлана Кондратенко: в Беларуси уникальное производство специализированного питания, нет таких в других странах-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Вы правильно говорите. Новое время настало. И каждый сегодня сознает, что надеяться необходимо на свои силы, на белорусские мощности. И в том числе в овощах. Усиливать переработку и вторичную, и в томатные пасты – во все что угодно вдавать, чтобы было переработано.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Что нового мы увидим в овощах? Мы что-то новое выводим? Хватит ли нам семян для этого, компетентных сотрудников? То, на что раньше не обращали внимание: если не было гречки, купили на Алтае, а сейчас так быстро этого не сделаешь, надо самим. Но нам же нужна база.  

Светлана Кондратенко, заместитель директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, доктор экономических наук:  
Вы все правильно говорите. Сейчас для нас основная задача – обеспечить население продовольствием высокого качества по социально справедливым ценам. Для начала скажу, чтобы напомнить нашим слушателям, что в Республике Беларусь выстроена эффективно работающая обеспечения продовольственной безопасности. По поручению правительства Национальная академия наук ежегодно выполняет мониторинг продовольственной безопасности. Хочу сказать, что и по критериям физической, экономической доступности и качества продовольствия на внутреннем рынке продовольственная безопасность обеспечивается. В этом жители Беларуси могут быть полностью уверены.

Кирилл Казаков:  
Это базовая. Мы имеем в виду в пирамиде Маслоу добираться до золотистого винограда и драконьей ягоды.  

Алена Сырова:  
Мы привыкли жить хорошо! К тому, что у нас на столе не только огурец и помидоры, но и баклажаны, цукини, и спаржа, и редис (который, кстати, сейчас по 28 рублей).  

Светлана Кондратенко: в Беларуси уникальное производство специализированного питания, нет таких в других странах-4

Светлана Кондратенко:  
Безусловно. Отечественные производители учитывают потребности всех категорий потребителей, всех категорий населения. Я скажу. Это дети – у нас прекрасная линейка продуктов детского питания. Это люди, которые нуждаются в специализированном питании – в Республике Беларусь уникальное производство, нет собственных таких производств в других странах. Это даже пожилые люди, для которых тоже предлагаются специализированные функциональные продукты. Потому что у нас комплексный подход в научном обеспечении развития агропромышленного комплекса.  

Кирилл Казаков:  
У нас людей хватит для всего этого?  

Светлана Кондратенко:  
Конечно! Но я еще отмечу, что организации Национальной академии наук Беларуси сегодня прочно закрепились на всех этапах агропродовольственной цепочки и способны, решают и будут в перспективе решать задачи по замещению импорта, технологий.   

Кирилл Казаков:  
У нас появляется новая климатическая зона, в которой могут расти, например, арбузы. Мы еще 15 лет назад смеялись, а сейчас каждый год Президент выращивает арбузы у себя на участке и раздает детским домам. Это нормально абсолютно. Что нас еще может ожидать? Из мира фантастики. У нас баклажаны будут расти на севере Витебской области без теплиц?  

Светлана Кондратенко:  
Если это будет экономически обосновано с позиции продовольственной безопасности, может быть, и будут.  

Кирилл Казаков:  
Что у нас самое экономически обоснованное сейчас нам нужно? Яблоки вроде растут, сливы растут. Говорят, в Минске грецкие орехи зацвели.  

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# Продукты питания # общество # Алена Сырова # Алексей Богданов # Кирилл Казаков # Светлана Кондратенко # Фотофакт

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