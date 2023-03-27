Светлана Кондратенко: в Беларуси уникальное производство специализированного питания, нет таких в других странах

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Алена Сырова, СТВ:

Чего не было раньше – спасибо санкциям! – соки белорусские появились и овощные, и фруктовые, какие угодно, в таком количестве, в котором их раньше не было в крупных сетях. Это прямо очень хорошо.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Вы правильно говорите. Новое время настало. И каждый сегодня сознает, что надеяться необходимо на свои силы, на белорусские мощности. И в том числе в овощах. Усиливать переработку и вторичную, и в томатные пасты – во все что угодно вдавать, чтобы было переработано. Кирилл Казаков, СТВ:

Что нового мы увидим в овощах? Мы что-то новое выводим? Хватит ли нам семян для этого, компетентных сотрудников? То, на что раньше не обращали внимание: если не было гречки, купили на Алтае, а сейчас так быстро этого не сделаешь, надо самим. Но нам же нужна база. Светлана Кондратенко, заместитель директора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, доктор экономических наук:

Вы все правильно говорите. Сейчас для нас основная задача – обеспечить население продовольствием высокого качества по социально справедливым ценам. Для начала скажу, чтобы напомнить нашим слушателям, что в Республике Беларусь выстроена эффективно работающая обеспечения продовольственной безопасности. По поручению правительства Национальная академия наук ежегодно выполняет мониторинг продовольственной безопасности. Хочу сказать, что и по критериям физической, экономической доступности и качества продовольствия на внутреннем рынке продовольственная безопасность обеспечивается. В этом жители Беларуси могут быть полностью уверены. Кирилл Казаков:

Это базовая. Мы имеем в виду в пирамиде Маслоу добираться до золотистого винограда и драконьей ягоды. Алена Сырова:

Мы привыкли жить хорошо! К тому, что у нас на столе не только огурец и помидоры, но и баклажаны, цукини, и спаржа, и редис (который, кстати, сейчас по 28 рублей).