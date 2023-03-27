Что выгодно выращивать в Беларуси? Рассказал глава фермерского хозяйства – ответ вас удивит

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

А тот тезис о том, что есть виды продукции и продуктов (те же помидоры), которые просто невыгодно выращивать в Беларуси.