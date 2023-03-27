Что выгодно выращивать в Беларуси? Рассказал глава фермерского хозяйства – ответ вас удивит

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
А тот тезис о том, что есть виды продукции и продуктов (те же помидоры), которые просто невыгодно выращивать в Беларуси.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Выгодно. Томаты – очень выгодно!
Алена Сырова:
Так вы говорите, что проще завезти их!
Владимир Крапивка:
Зимой. А летом наши томаты лучше. Арбузы наши лучше. Наша продукция и томаты, даже если половину выкидываешь, все равно выгодны.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я читал книгу одного французского кулинара. Совершенно не наша тема, но вычитал там замечательный термин «русская зимняя кухня». Так вот, по сути вся зимняя русская кухня в таком большом количестве продается в магазинах «Родны кут»: и капуста, и огурцы, и яблоки маринованные. Тенденция свежих овощей у нас ведь появилась совсем недавно, несколько десятилетий назад.
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