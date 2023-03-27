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Что выгодно выращивать в Беларуси? Рассказал глава фермерского хозяйства – ответ вас удивит

27 марта 2023 19:20
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.  

Алена Сырова, СТВ:  
А тот тезис о том, что есть виды продукции и продуктов (те же помидоры), которые просто невыгодно выращивать в Беларуси.  

Что выгодно выращивать в Беларуси? Рассказал глава фермерского хозяйства – ответ вас удивит-1

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:  
Выгодно. Томаты – очень выгодно!  

Алена Сырова:  
Так вы говорите, что проще завезти их!  

Владимир Крапивка:  
Зимой. А летом наши томаты лучше. Арбузы наши лучше. Наша продукция и томаты, даже если половину выкидываешь, все равно выгодны.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я читал книгу одного французского кулинара. Совершенно не наша тема, но вычитал там замечательный термин «русская зимняя кухня». Так вот, по сути вся зимняя русская кухня в таком большом количестве продается в магазинах «Родны кут»: и капуста, и огурцы, и яблоки маринованные. Тенденция свежих овощей у нас ведь появилась совсем недавно, несколько десятилетий назад.  

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# Продукты питания # общество # Алена Сырова # Владимир Крапивка # Кирилл Казаков # Фотофакт

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