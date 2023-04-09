Прямой эфир

Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Какие дни самые удачные для работ?

09 апреля 2023 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать апрель? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 10-11 апреля рекомендуется посев свеклы, лука, зеленных, редиса, гороха и фасоли. Также можно в эти дни перекапывать, удалять поросль, обрабатывать от вредителей и болезней. А вот пикировать, поливать и обрезать растения не стоит.  

Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Какие дни самые удачные для работ?-1

12-13 апреля можно сеять редис, петрушку, щавель, морковь и лук-порей. Также это отличные дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов, декоративных кустарников. 14 апреля любые работы, связанные с жизнедеятельностью растений (посев, посадка, пересадка), нежелательны.  

Читайте также:

Когда почва прогреется. Как узнать в апреле, что пора приступать к посадкам?

Народные поверья на апрель. Эти приметы расскажут, какими будут весна и лето

Правильное выращивание цветов из семян – что самое важное и когда начать?

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником
09 апреля 2023 08:03

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником

Православные отмечают Вербное воскресенье. Какой сакральный смысл и традиции праздника?
09 апреля 2023 07:38

Православные отмечают Вербное воскресенье. Какой сакральный смысл и традиции праздника?

Когда почва прогреется. Как узнать в апреле, что пора приступать к посадкам?
09 апреля 2023 07:19

Когда почва прогреется. Как узнать в апреле, что пора приступать к посадкам?