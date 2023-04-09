Сверим садово-огородные планы с лунным календарём. Какие дни самые удачные для работ?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать апрель? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус». 10-11 апреля рекомендуется посев свеклы, лука, зеленных, редиса, гороха и фасоли. Также можно в эти дни перекапывать, удалять поросль, обрабатывать от вредителей и болезней. А вот пикировать, поливать и обрезать растения не стоит.