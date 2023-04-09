Православные отмечают Вербное воскресенье. Какой сакральный смысл и традиции праздника?

Особо почитаемый праздник отмечают православные верующие – вход Господень в Иерусалим (или, как его называют в народе, Вербное воскресенье), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно его встречают за неделю до Пасхи. В храмах в этот день вспоминают библейскую историю, когда Иисус въехал в Иерусалим и явил Свое Царство на земле.

Сегодня люди устремляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы – первое растение, которое оживает после зимы. Считается, что такой «букет», окрапленный святой водой, обладает целебной и защитной силой. Его ставят в доме у икон и хранят целый год, после чего веточки сжигают. Вербное воскресенье открывает самую суровую и строгую неделю перед Пасхой – Страстную седмицу. В этот период церковь вспоминает о крестных страданиях Спасителя и его смерти на кресте.