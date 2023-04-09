Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан. Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом.