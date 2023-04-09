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Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником

09 апреля 2023 08:03
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Новости Беларуси. Воздушные рубежи под надежной охраной. Белорусские зенитчики выполняют свой долг, в интенсивном режиме несут службу на страже мирного неба. Сегодня, 9 апреля, военнослужащие войск ПВО отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси – День войск противовоздушной обороны. Поздравления служащим и ветеранам направил Александр Лукашенко.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Опираясь на победные традиции ветеранов и настойчиво совершенствуя свое мастерство, личный состав войск ПВО круглосуточно несет боевое дежурство по охране воздушных рубежей родной Беларуси, бережет мирный труд и покой граждан. Знаю, что все, кому выпала особая честь служить в прославленных войсках, гордятся этим. Так должно быть и впредь. Убежден, что каждый из вас в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником-4

Учитывая последние события, роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности страны будут только возрастать, отметил Президент.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с праздником-7

Поэтому государство делает все возможное, чтобы воинские части и подразделения всегда были обеспечены самой современной техникой для эффективного решения боевых задач.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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