Народные поверья на апрель. Эти приметы расскажут, какими будут весна и лето

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 10 апреля церковь чтит память преподобного Иллариона Нового, рассказали в программе «Плюс-минус». Если в этот день идет дождь, год будет урожайным. Гром гремит – к затяжным дождям. Утром туман или иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков. Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.

Если 11 апреля первой опушилась именно береза, лето будет засушливым, а если зазеленела ольха – летние месяцы выдадутся дождливыми. Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый – погода ухудшится.