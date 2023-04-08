Народные поверья на апрель. Эти приметы расскажут, какими будут весна и лето
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 10 апреля церковь чтит память преподобного Иллариона Нового, рассказали в программе «Плюс-минус». Если в этот день идет дождь, год будет урожайным. Гром гремит – к затяжным дождям. Утром туман или иней – к урожаю фруктов, овощей и злаков. Если сороки сидят на верхушках деревьев, то скоро потеплеет.
Если 11 апреля первой опушилась именно береза, лето будет засушливым, а если зазеленела ольха – летние месяцы выдадутся дождливыми. Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый – погода ухудшится.
12 апреля погоду предсказывали одуванчики. Если расцвели рано – лето будет коротким. На ольхе еще нет листвы, а на березе уже есть – засушливым. Если птицы вьют гнезда на южной стороне – к прохладным летним месяцам. Дикие гуси летят высоко – к дождливым весне и лету.
13 апреля низкие облака сулили похолодание, а резко стихший ветер предвещал утренние заморозки. Считалось также, если с утра моросит дождь, то и лето будет дождливым, а ясный и солнечный день – к жаркому и сухому сезону.
14 апреля православные христиане почитают память святой Марии Египетской, которую в народе прозвали Марьей. Если ночью на небе не было звезд, то вся весна и лето будут теплыми и ясными. А вот гроза в этот день предвещает засушливое и жаркое лето.