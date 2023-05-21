Сверим работы в мае с лунным календарём. Какие дни особо продуктивные для работы?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 21-24 мая – хорошие дни для посадки овощей с длинным стеблем – дыни, арбузов, тыквы, гороха, фасоли и клубники, рассказали в программе «Плюс-минус».
В целом это очень урожайные дни для посева любых культур, а также всех деревьев и цветов. Можно обрезать ветки, пасынковать, прививать растения и белить деревья. Не рекомендуется пересаживать луковичные растения.
25-26 мая не очень урожайные дни, но можно сажать лекарственные растения и пряности, а также кабачки и тыкву. Можно рыхлить и перекапывать участок, вырезать усы клубники, проводить санитарную обрезку. Не рекомендуются в эти дни подкормки, поливы, пасынкование, замачивание и проращивание семян.
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