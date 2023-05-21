Прямой эфир

Сверим работы в мае с лунным календарём. Какие дни особо продуктивные для работы?

21 мая 2023 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 21-24 мая – хорошие дни для посадки овощей с длинным стеблем – дыни, арбузов, тыквы, гороха, фасоли и клубники, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В целом это очень урожайные дни для посева любых культур, а также всех деревьев и цветов. Можно обрезать ветки, пасынковать, прививать растения и белить деревья. Не рекомендуется пересаживать луковичные растения.  

Сверим работы в мае с лунным календарём. Какие дни особо продуктивные для работы?-1

25-26 мая не очень урожайные дни, но можно сажать лекарственные растения и пряности, а также кабачки и тыкву. Можно рыхлить и перекапывать участок, вырезать усы клубники, проводить санитарную обрезку. Не рекомендуются в эти дни подкормки, поливы, пасынкование, замачивание и проращивание семян.  

Читайте также:  

Как размножать ягодные кустарники и ухаживать за клубникой? Советы садовода

Как защитить растения от внезапных морозов? Простой, но действенный способ  

Как проверить готовность почвы к посадкам? Рассказываем лайфхаки для дачников  

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как прошли «Вытокі» в Жлобине? Подготовили обзор фестиваля
20 мая 2023 20:19

Как прошли «Вытокі» в Жлобине? Подготовили обзор фестиваля

Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе – что интересного происходит на выходных в Минске?
20 мая 2023 19:37

Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе – что интересного происходит на выходных в Минске?

Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди
20 мая 2023 19:03

Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди