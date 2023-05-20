Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди

Новости Беларуси. Всего на укомплектование Вооруженных Сил и других войск направили около 10 тысяч военнослужащих нового пополнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

800 солдат будут нести службу на рубежах нашей родины. В охране границы применяются самые современные системы, однако основой надежного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди. Это подчеркнул председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, напутствуя новобранцев пограничной группы, базирующейся в Дзержинске. Традиционно отбор призывников проводился с учетом их гражданской специальности. Благодаря такому подходу органы погранслужбы комплектуются специалистами, чьи знания актуальны для выполнения задач, возложенных на стражей границ.

Алла Гербоносенко, мама солдата-пограничника:

Здесь и гордость, и в то же время нежность, потому что не виделись более 20 дней. Восторг. Понимаете, чувство такого… Тревоги нет, есть чувство умиротворения. Увидели через какое-то время. Мы не расставались, в принципе, никогда. Потому что он все время был со мной, только в санаторий уезжал. По звонкам понимаю, что он тоже успокаивает меня больше: ты не волнуйся, все отлично.