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Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди

20 мая 2023 19:03
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Новости Беларуси. Всего на укомплектование Вооруженных Сил и других войск направили около 10 тысяч военнослужащих нового пополнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди-1

800 солдат будут нести службу на рубежах нашей родины. В охране границы применяются самые современные системы, однако основой надежного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди. Это подчеркнул председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, напутствуя новобранцев пограничной группы, базирующейся в Дзержинске. Традиционно отбор призывников проводился с учетом их гражданской специальности. Благодаря такому подходу органы погранслужбы комплектуются специалистами, чьи знания актуальны для выполнения задач, возложенных на стражей границ. 

Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди-4

Алла Гербоносенко, мама солдата-пограничника: 
Здесь и гордость, и в то же время нежность, потому что не виделись более 20 дней. Восторг. Понимаете, чувство такого… Тревоги нет, есть чувство умиротворения. Увидели через какое-то время. Мы не расставались, в принципе, никогда. Потому что он все время был со мной, только в санаторий уезжал. По звонкам понимаю, что он тоже успокаивает меня больше: ты не волнуйся, все отлично. 

Лаппо: основой надёжного обеспечения пограничной безопасности страны всегда были люди-7

Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской погрангруппы, полковник: 
Принятие присяги – это особый день для каждого военнослужащего. Как бы они перед строем боевых товарищей в торжественной обстановке отдают клятву верности белорусскому народу. Буквально за этот месяц люди возмужали, я имею в виду военнослужащих наших внештатного учебного пункта. Стали взрослее, умнее и сильнее. Во всех подразделениях границы созданы прекрасные условия для службы и быта военнослужащих. 

# Госпогранкомитет # общество # Сергей Свентецкий # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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