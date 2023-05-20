Как прошли «Вытокі» в Жлобине? Подготовили обзор фестиваля

Новости Беларуси. Жлобин живет совместным проектом Национального олимпийского комитета и Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня, 20 мая, основной день культурно-спортивного фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый зрелищный этап этого дня – спортивный. Чтобы побороться за главный приз, надо пройти полтора десятка стартов. В борьбу вступили взрослые и совсем еще юные участники. Что особенно впечатлило посетителей праздника, узнавал Константин Герцев.

60 километров в час на ровном месте! Для юных велосипедистов занятия на таком тренажере-роллере из разряда два раза в день после еды – в профессиональной копилке спортшколы Металлургического завода не одна медаль высшей пробы, причем не только республиканских, но и международных соревнований.

Андрей Горовцов, директор детско-юношеской спортивной школы первичной профсоюзной организации Белорусского металлургического завода:

За время работы были достигнуты очень приличные спортивные результаты. Наши воспитанники даже входили в состав итальянских клубов. Это Козлов Дмитрий, Охременко Евгений. Все они были члены национальной команды Республики Беларусь. Также они участвовали в велогонках мира. Мир посмотреть и себя показать приехали не только любители двухколесных. В системе спортклуба Федерации профсоюзов сегодня занимаются более восьми тысяч человек. И как признается его руководитель, еще одна визитная карточка – гребля на байдарках и каноэ.

Алексей Максимович, директор спортклуба Федерации профсоюзов Беларуси:

В национальных командах и сборных командах нашей страны более 50 человек списочного состава – это выходцы из профсоюзного спорта. И последняя Олимпиада именно наша четверка боевая, женская, они все начинали в профсоюзном спорте. Кто-то в Мозыре, кто-то в Гомеле потом дальше продолжал свою трудовую деятельность. Но непосредственно сами истоки – это был профсоюзный спорт.

Здесь же и первая байдарка белорусского производства, которую уже опробовали на местной гребной базе. Ее, как и ряд других спортивных объектов города, сегодня посетил президент Национального олимпийского комитета.

Павел Старосветский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:

Жлобин в части спорта – это город номер два после областного центра. Он обладает самой большой и развитой спортивной инфраструктурой. Мы сегодня посетили уникальный спортивный объект, которым может гордиться не только район и область, но и вообще вся страна. Из видов спорта, на которые мы делаем ставку и уже есть определенный результат, – это и плавание, и легкая атлетика, и греко-римская борьба. Поэтому сегодня у города и района есть большой-большой потенциал. 78 тысяч человек район, поэтому здесь есть о чем говорить. Но все же «Вытокі» – культурно-спортивный фестиваль, и именно Жлобину в этом году доверили открыть его третий сезон.

Константин Герцев, корреспондент:

С чем ассоциируется Жлобин у белорусского спортивного обывателя? Конечно же, с действующим чемпионом страны хоккейным клубом «Металлургом». Площадь у одноименного дома культуры на день превратилась в локацию олимпийских состязаний. При этом примерить на себя роль профессионального спортсмена может совершенно каждый. И абсолютно бесплатно, а где-то даже и с выгодой. Организаторы каждые полчаса разыграют ценные подарки.

Мне нравится, что тут есть много видов спорта, футбол – кому что нравится. Вы можете проходить, что вы именно хотите. Очень интересно. И я хочу пройти тут все.

Атмосфера замечательная. Солнышко у нас и в душе, и на улице. Вообще все замечательно. Пока настроение хорошее, все нравится.

Планы на вечер – это остаться здесь до конца. А так, мы здесь выступали. Там наш клуб сзади. Сейчас еще раз будем выступать, а после выступления я пойду выполнять квесты. Я очень сильно хочу получить AirPods.

Футбол и гимнастика, шахматы и стрельба. Для тех, кто все же предпочитает следить за спортивными баталиями со стороны – зоны отдыха и выставка белорусских брендов. Товаров под маркой «Сделано в Беларуси», как говорят, на любой вкус и цвет. И речь не только о промышленной продукции. Работы ремесленников нарасхват.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

«Вытокі» стали всенародным фестивалем. Люди действительно идут. И мы, общаясь с руководством областей, есть уже даже легкая конкуренция в городах, какие бы они хотели привезти. То есть мы довольны полностью той работой, которую мы проводим, и реакцией людей на эту работу. Поэтому, пожалуйста, готовы и дальше продолжать свою работу!

Принимать «Вытокі» Гомельской области не впервой. Позади Речица и Мозырь, в свое время собравшие более 20 тысяч гостей, Жлобин своих соседей обогнал с лихвой. Но, главное, что подчеркнул губернатор, это не шоу, а наследие – появившийся интерес к спорту, который любой ценой надо сохранить.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

В спорте высоких достижений занято около 30 тысяч детей. Наша задача, исполнительной власти, – строить. В этом году в области введется пять стадионов. В Наровле, Ельске, Корме, Октябрьском. Это даст возможность развитию молодежи. Мы сегодня заканчиваем строить бассейн в Гомеле. А рядом, здесь, от Жлобина – Светлогорск. Ледовая площадка, мы приступили к ее строительству, введем в декабре. Это даст возможность развитию нашей молодежи.