Музыкально-туристический сезон в Верхнем городе – что интересного происходит на выходных в Минске?

Новости Беларуси. Если не удается вырваться в длительное путешествие, отдохнуть можно и черте города. Театральные показы, пешеходные экскурсии и много музыки. Так проходят выходные в исторической части Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении дня здесь работают сразу несколько творческих площадок. Уже полюбившийся минчанам проект «Библиотека под открытым небом» 20 мая вновь собрала немало любителей книги. Гости могли познакомиться с новинками белорусской литературы и пообщаться с писателями. А поклонников театрального искусства объединил монастырский дворик, где на суд зрителям свое мастерство представили детские и студенческие коллективы.

Оксана Сивашко, педагог детско-юношеского музыкального театра «Сюрприз»: В этом летнем туристическом сезоне мы первый раз выступаем на театральном дворике. Нам очень приятно. Предоставляется возможность детским коллективам, любительским, самодеятельным, показать свое творчество, чтобы люди пришли, посмотрели, спокойно, без билета, посидели, отдохнули и в то же время приобщились к прекрасному. А кто-то, может быть, своих детишек приведет по месту жительства в какой-то из центров.

Особенную атмосферу в Верхнем городе создают музыкальные коллективы. Насладиться живой музыкой у Ратуши можно каждую субботу на протяжении всего сезона. В программе – классика для детей, концерты для фортепиано, музыка советского кино. Кроме того, для гостей организованы бесплатные обзорные экскурсии по Верхнему городу.

Лешек Сивек, турист:

Узнал много того, чего не знал. И церкви, и костелы, что тут творилось, и Ратуша. Очень интересно. Реставрацию красивую сделали этой части. Я первый раз в Минске был в 1995-м году. Проездом, но в этой части был. За 28 лет очень много изменилось – в пользу.

Предстоящая ночь обещает быть одной из самых бессонных для минчан. Сегодня многие музеи страны распахнут свои двери, поддержав таким образом международный проект «Ночь музеев». Гостей ждут лекции, мастер-классы а также квесты и выставки.